Жоао ПЕГЛОУ: «Каждый матч для Днепра-1 – как финал»
Игрок «Днепра-1» – об игре с «Металлистом» и своем хет-трике
Бразильский нападающий «Днепра-1» Жоао Пеглоу поделился впечатлениями от матча с «Металлистом» (5:0) в 24-м туре Украинской Премьер-лиги, в котором он оформил хет-трик и стал автором одной голевой передачи.
– Конечно, я счастлив! Давно не забивал, и очень хорошо, что наконец это произошло. Но самое главное, что голы помогли команде победить.
– Насколько ты уже набрал кондиции после травмы? И как чувствуешь себя после полного матча?
– Работа над физическим состоянием продолжается каждый день, и после травмы я вышел уже практически на стопроцентную готовность. Сегодняшняя игра и голы, уверен, помогут на пути к этому. Да, я отыграл 90 минут, но еще надо немного поработать, чтобы выйти на оптимальные кондиции.
– Чемпионат приближается к кульминации. Насколько для тебя захватывающей является эта борьба?
– Да, чемпионат действительно очень интересно складывается, продолжается напряженная борьба. Мы стараемся полностью концентрироваться на этом и отдать от себя все самое лучшее. А чемпионат выигрывает тот, кто допустит меньшее количество ошибок. Осталось уже не так много матчей, и каждый из них – как финал. У нас есть шансы, тем более есть еще игра с лидером между собой. Будем стараться не терять очки и идти к цели.
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