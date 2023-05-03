Матч Заря – Верес приостановлен из-за воздушной тревоги

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются луганская «Заря» и ровенский «Верес».

Матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского (Киев) начался в 15:00, но на 71-й минуте был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в ряде областей Украины.

На момент приостановки встречи «Заря» выигрывала со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

«Заря» – «Верес» – 1:0 (приостановлен на 71-й минуте)

Имереков, 54