Украина. Премьер лига03 мая 2023, 16:39 | Обновлено 03 мая 2023, 17:10
1364
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Матч Заря – Верес приостановлен из-за воздушной тревоги
На 71-й минуте игра была прервана
03 мая 2023, 16:39 | Обновлено 03 мая 2023, 17:10
1364
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В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются луганская «Заря» и ровенский «Верес».
Матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского (Киев) начался в 15:00, но на 71-й минуте был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в ряде областей Украины.
На момент приостановки встречи «Заря» выигрывала со счетом 1:0.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур
«Заря» – «Верес» – 1:0 (приостановлен на 71-й минуте)
Имереков, 54
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