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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 16:39 | Обновлено 03 мая 2023, 17:10
1364
0

Матч Заря – Верес приостановлен из-за воздушной тревоги

На 71-й минуте игра была прервана

03 мая 2023, 16:39 | Обновлено 03 мая 2023, 17:10
1364
0
Матч Заря – Верес приостановлен из-за воздушной тревоги
УПЛ

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются луганская «Заря» и ровенский «Верес».

Матч на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского (Киев) начался в 15:00, но на 71-й минуте был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в ряде областей Украины.

На момент приостановки встречи «Заря» выигрывала со счетом 1:0.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

«Заря» – «Верес» – 1:0 (приостановлен на 71-й минуте)

Имереков, 54

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес воздушная тревога прерванные матчи
Источник Sport.ua
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