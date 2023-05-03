Ставка на детей. В Металлисте дебютировали 15-ти и 16-летние игроки

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» – «Металлист», который, напомним, завершился крупной победой днепрян по счетом 5:0, в составе харьковской команды впервые сыграли 15-летний хавбек Кирилл Дигтярь и 16-летний полузащитник Геннадий Синчук.

Дигтярь появился на поле 64-й минуте. Он заменил 18-летнего Александра Николишина.

Синчук также вступил в игру, выйдя на замену. Он на 78-й минуте появился на поле вместо Сергея Панасенко.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 15 место с 19 очками после 24 матчей.