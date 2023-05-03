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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 16:20 | Обновлено 03 мая 2023, 16:25
604
0

Ставка на детей. В Металлисте дебютировали 15-ти и 16-летние игроки

Харьковчане презентовали Кирилла Дигтяра и Геннадия Синчука

03 мая 2023, 16:20 | Обновлено 03 мая 2023, 16:25
604
0
Ставка на детей. В Металлисте дебютировали 15-ти и 16-летние игроки
СК Днепр-1

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги «Днепр-1» – «Металлист», который, напомним, завершился крупной победой днепрян по счетом 5:0, в составе харьковской команды впервые сыграли 15-летний хавбек Кирилл Дигтярь и 16-летний полузащитник Геннадий Синчук.

Дигтярь появился на поле 64-й минуте. Он заменил 18-летнего Александра Николишина.

Синчук также вступил в игру, выйдя на замену. Он на 78-й минуте появился на поле вместо Сергея Панасенко.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 15 место с 19 очками после 24 матчей.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 - Металлист Металлист Харьков Днепр-1
Источник Sport.ua
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