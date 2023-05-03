Джейми КАРРАГЕР: «Позорная игра от Челси. Этот клуб – полный хаос»

Легендарный защитник Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала» (1:3) в 34-м туре АПЛ:

«Просто великолепная игра «Арсенала» и просто потрясающий матч от «Челси». Этот клуб – полный хаос. К сожалению, все могло сложиться гораздо хуже для Лэмпарда, его штаба и болельщиков. Позорная игра от «Челси». Как будто это мини-футбол.

Это подводит итоги сезона «Челси». Удивительно видеть, как низко они упали за последние 12 месяцев. 6 поражений подряд – это неприемлемо. От «Челси» ждут лучшего, ждут высоких стандартов. То, что мы видим сейчас, за миллион миль от этого».