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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Позорная игра от Челси. Этот клуб – полный хаос»
Англия
03 мая 2023, 16:17 |
501
0

Джейми КАРРАГЕР: «Позорная игра от Челси. Этот клуб – полный хаос»

Легендарный защитник – о победе «Арсенала»

03 мая 2023, 16:17 |
501
0
Джейми КАРРАГЕР: «Позорная игра от Челси. Этот клуб – полный хаос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный защитник Джейми Каррагер прокомментировал поражение «Челси» от «Арсенала» (1:3) в 34-м туре АПЛ:

«Просто великолепная игра «Арсенала» и просто потрясающий матч от «Челси». Этот клуб – полный хаос. К сожалению, все могло сложиться гораздо хуже для Лэмпарда, его штаба и болельщиков. Позорная игра от «Челси». Как будто это мини-футбол.

Это подводит итоги сезона «Челси». Удивительно видеть, как низко они упали за последние 12 месяцев. 6 поражений подряд – это неприемлемо. От «Челси» ждут лучшего, ждут высоких стандартов. То, что мы видим сейчас, за миллион миль от этого».

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Джейми Каррагер Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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