Эллардайс получит большой бонус, если спасет Лидс от вылета из АПЛ

Сегодня Сэм Эллардайс был официально назначен на пост главного тренера «Лидса». Задача наставника – спасти команду от вылета в Чемпионшип.

По информации английских СМИ, до конца сезона за работу с «Лидсом» Эллардайс заработает 500 тысяч фунтов. В случае, если тренер спасет команду от вылета из АПЛ, он получит бонус в виде 2,5 миллионов фунтов.

На данный момент «Лидс» с 30 очками в 34 матчах занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает «Ноттингем Форест», который идет в зоне вылета, лишь по дополнит ельным показателям.