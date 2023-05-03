Эллардайс получит большой бонус, если спасет Лидс от вылета из АПЛ
Тренер может заработать 3 миллиона фунтов
Сегодня Сэм Эллардайс был официально назначен на пост главного тренера «Лидса». Задача наставника – спасти команду от вылета в Чемпионшип.
По информации английских СМИ, до конца сезона за работу с «Лидсом» Эллардайс заработает 500 тысяч фунтов. В случае, если тренер спасет команду от вылета из АПЛ, он получит бонус в виде 2,5 миллионов фунтов.
На данный момент «Лидс» с 30 очками в 34 матчах занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает «Ноттингем Форест», который идет в зоне вылета, лишь по дополнит ельным показателям.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось то, что аргентинец полетел в Саудовскую Аравию без разрешения
Зинченко появился в старте, Мудрик вышел на замену