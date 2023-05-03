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  4. Эллардайс получит большой бонус, если спасет Лидс от вылета из АПЛ
Англия
03 мая 2023, 15:52 |
168
0

Эллардайс получит большой бонус, если спасет Лидс от вылета из АПЛ

Тренер может заработать 3 миллиона фунтов

03 мая 2023, 15:52 |
168
0
Эллардайс получит большой бонус, если спасет Лидс от вылета из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

Сегодня Сэм Эллардайс был официально назначен на пост главного тренера «Лидса». Задача наставника – спасти команду от вылета в Чемпионшип.

По информации английских СМИ, до конца сезона за работу с «Лидсом» Эллардайс заработает 500 тысяч фунтов. В случае, если тренер спасет команду от вылета из АПЛ, он получит бонус в виде 2,5 миллионов фунтов.

На данный момент «Лидс» с 30 очками в 34 матчах занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает «Ноттингем Форест», который идет в зоне вылета, лишь по дополнит ельным показателям.

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Сэм Эллардайс Лидс Английская Премьер-лига
Источник The Times
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