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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 14:47 | Обновлено 03 мая 2023, 15:42
163
0

Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 24-м туре УПЛ

03 мая 2023, 14:47 | Обновлено 03 мая 2023, 15:42
163
0
Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы
ФК Черноморец

Сегодня, 3 мая «Черноморец» в матче 24-го тура УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Алефиренко

«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко

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Черноморец Одесса Колос Ковалевка Черноморец - Колос Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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