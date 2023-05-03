Украина. Премьер лига03 мая 2023, 14:47 | Обновлено 03 мая 2023, 15:42
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Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 24-м туре УПЛ
03 мая 2023, 14:47 | Обновлено 03 мая 2023, 15:42
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Сегодня, 3 мая «Черноморец» в матче 24-го тура УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Алефиренко
«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко
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