Черноморец – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 мая «Черноморец» в матче 24-го тура УПЛ примет «Колос». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Алефиренко

«Колос»: Волынец, Черноморец, Новак, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Ильин, Лысенко