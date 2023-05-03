Украина. Премьер лига03 мая 2023, 14:18 |
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Заря – Верес. Герреро и Русин выйдут в основе
Стали известны составы команд
03 мая 2023, 14:18 |
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Сегодня, 3 мая «Заря» в 24-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро
«Верес»: Ющишин, Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасич, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Шестаков
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