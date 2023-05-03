Заря – Верес. Герреро и Русин выйдут в основе

Сегодня, 3 мая «Заря» в 24-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро

«Верес»: Ющишин, Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасич, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Шестаков