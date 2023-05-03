Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Верес. Герреро и Русин выйдут в основе
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 14:18 |
136
0

Заря – Верес. Герреро и Русин выйдут в основе

Стали известны составы команд

03 мая 2023, 14:18 |
136
0
Заря – Верес. Герреро и Русин выйдут в основе
ФК Заря Луганск

Сегодня, 3 мая «Заря» в 24-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Батагов, Имереков, Бутко, Вантух, Бражко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро

«Верес»: Ющишин, Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасич, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Шестаков

По теме:
Траоре отличился за Шахтер во второй игре подряд
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Львов – Александрия. Ковалец и Рыбалка выйдут в основе
Заря Луганск Верес Ровно Заря - Верес Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Теннис | 02 мая 2023, 13:54 11
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил

Элина стартовала с победы на турнире WTA 125 в Сен-Мало

Экс-звезда Металлиста и чемпион мира может перейти в клуб кума Шевченко
Футбол | 03 мая 2023, 10:39 0
Экс-звезда Металлиста и чемпион мира может перейти в клуб кума Шевченко
Экс-звезда Металлиста и чемпион мира может перейти в клуб кума Шевченко

Алехандро Гомес заинтересовал итальянскую «Монцу»

Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Бокс | 02.05.2023, 20:55
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Футбол | 02.05.2023, 22:23
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Футбол | 03.05.2023, 11:04
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
02.05.2023, 09:55 4
Бокс
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
01.05.2023, 23:59 24
Футбол
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55 1
Футбол
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
02.05.2023, 00:51 5
Снукер
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
01.05.2023, 18:36 11
Футбол
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
01.05.2023, 15:36 2
Баскетбол
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
02.05.2023, 12:10 10
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности