Днепр-1 - Металлист: Довбик в составе днепрян на матч с харьковчанами
Известны стартовые составы на поединок 24-го тура УПЛ
Александр Кучер и Перица Огненович определились со стартовыми составами на поединок 24-го тура.
«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита, Сарапий, Адамюк, Хайнер, Пеглоу, Когут, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.
«Металлист»: Костик – Николишин, Малумандсоко, Ралюченко, Шамич, Чидомере, Чайковский, Панасенко, Багачанский, Наумец, Прядун.
Поединок «Днепр-1» – «Металлист» состоится в среду, 3 мая, в Ужгороде. Начало матча в 13.00.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Металлист».
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