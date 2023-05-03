Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 - Металлист: Довбик в составе днепрян на матч с харьковчанами
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 12:08 | Обновлено 03 мая 2023, 12:19
218
1

Днепр-1 - Металлист: Довбик в составе днепрян на матч с харьковчанами

Известны стартовые составы на поединок 24-го тура УПЛ

03 мая 2023, 12:08 | Обновлено 03 мая 2023, 12:19
218
1
Днепр-1 - Металлист: Довбик в составе днепрян на матч с харьковчанами
СК Днепр-1. Артем Довбик

Александр Кучер и Перица Огненович определились со стартовыми составами на поединок 24-го тура.

«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита, Сарапий, Адамюк, Хайнер, Пеглоу, Когут, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Металлист»: Костик – Николишин, Малумандсоко, Ралюченко, Шамич, Чидомере, Чайковский, Панасенко, Багачанский, Наумец, Прядун.

Поединок «Днепр-1» – «Металлист» состоится в среду, 3 мая, в Ужгороде. Начало матча в 13.00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Металлист».

По теме:
Днепр-1 – Металлист – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 - Металлист Днепр-1 Металлист Харьков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Футбол | 03 мая 2023, 08:54 1
Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на матче «Ингулец» – «Кривбасс»

Ротань в Александрии: шило на мыло?
Футбол | 02 мая 2023, 18:00 17
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?

Валерий Василенко считает, что «курс молодого бойца» на новом месте тренер не прошел

Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Футбол | 02.05.2023, 22:23
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
ФК Львов и попытки обрести бессмертие
Футбол | 03.05.2023, 09:45
ФК Львов и попытки обрести бессмертие
ФК Львов и попытки обрести бессмертие
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Футбол | 03.05.2023, 06:30
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Рыжик
Можно было и без него ,Красников уже голы забил заранее 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 2
Футбол
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
02.05.2023, 12:10 10
Волейбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
02.05.2023, 23:56 10
Футбол
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 15
Футбол
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
02.05.2023, 00:51 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности