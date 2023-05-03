Днепр-1 - Металлист: Довбик в составе днепрян на матч с харьковчанами

Александр Кучер и Перица Огненович определились со стартовыми составами на поединок 24-го тура.

«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита, Сарапий, Адамюк, Хайнер, Пеглоу, Когут, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Металлист»: Костик – Николишин, Малумандсоко, Ралюченко, Шамич, Чидомере, Чайковский, Панасенко, Багачанский, Наумец, Прядун.

Поединок «Днепр-1» – «Металлист» состоится в среду, 3 мая, в Ужгороде. Начало матча в 13.00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Днепр-1» – «Металлист».