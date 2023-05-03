Шахтер – Минай. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 24-го тура УПЛ
В среду, 3 мая, состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против закарпатского «Миная».
Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Зубков, Траоре.
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Витенчук, Кравчук, Рогозинский, Петько, Твердохлеб, Коломоец, Трубочкин.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Минай».
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