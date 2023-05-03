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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 12:17 | Обновлено 03 мая 2023, 12:50
395
2

Шахтер – Минай. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 24-го тура УПЛ

03 мая 2023, 12:17 | Обновлено 03 мая 2023, 12:50
395
2
Шахтер – Минай. Стартовые составы команд
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В среду, 3 мая, состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против закарпатского «Миная».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Шахтер»: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Зубков, Траоре.

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Витенчук, Кравчук, Рогозинский, Петько, Твердохлеб, Коломоец, Трубочкин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Минай».

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стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Минай Минай
Источник Sport.ua
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Fant24
Смысл играть если результат давно назначен
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