Тренер Краковии: «Коноплянка нам еще сильно поможет»
Яцек Зелински – об украинском вингере
Главный тренер польской «Краковии» Яцек Зелински прокомментировал гол украинского вингера Евгения Коноплянки в матче чемпионата Польши против «Медзи» (1:1).
«Коноплянка - это очень опытный игрок. Он знает, какие ожидания к нему, какая ответственность на его плечах. Его умение на более высоком уровне, но он не всегда их использует. Рассчитываю, что Евгений нам еще сильно поможет», – сказал Зелински.
Отметим, что в этом сезоне в активе Коноплянки 4 гола и 2 ассиста в 24 матчах за «Краковию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зинченко появился в старте, Мудрик вышел на замену
Если «сине-золотые львы» по итогам сезона вылетят из УПЛ, то это будет на совести менеджмента