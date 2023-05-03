Тренер Краковии: «Коноплянка нам еще сильно поможет»

Главный тренер польской «Краковии» Яцек Зелински прокомментировал гол украинского вингера Евгения Коноплянки в матче чемпионата Польши против «Медзи» (1:1).

«Коноплянка - это очень опытный игрок. Он знает, какие ожидания к нему, какая ответственность на его плечах. Его умение на более высоком уровне, но он не всегда их использует. Рассчитываю, что Евгений нам еще сильно поможет», – сказал Зелински.

Отметим, что в этом сезоне в активе Коноплянки 4 гола и 2 ассиста в 24 матчах за «Краковию».