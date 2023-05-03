Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Краковии: «Коноплянка нам еще сильно поможет»
Польша
03 мая 2023, 12:00 | Обновлено 03 мая 2023, 12:02
282
1

Тренер Краковии: «Коноплянка нам еще сильно поможет»

Яцек Зелински – об украинском вингере

03 мая 2023, 12:00 | Обновлено 03 мая 2023, 12:02
282
1
Тренер Краковии: «Коноплянка нам еще сильно поможет»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Главный тренер польской «Краковии» Яцек Зелински прокомментировал гол украинского вингера Евгения Коноплянки в матче чемпионата Польши против «Медзи» (1:1).

«Коноплянка - это очень опытный игрок. Он знает, какие ожидания к нему, какая ответственность на его плечах. Его умение на более высоком уровне, но он не всегда их использует. Рассчитываю, что Евгений нам еще сильно поможет», – сказал Зелински.

Отметим, что в этом сезоне в активе Коноплянки 4 гола и 2 ассиста в 24 матчах за «Краковию».

По теме:
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Гуаль разрывает Экстраклассу. Из-за войны Днепр-1 потерял топ-бомбардира
ВИДЕО. Кирилл Петров забил со своей половины поля в чемпионате Польши
Яцек Зелински Евгений Коноплянка Краковия чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Футбол | 02 мая 2023, 23:56 10
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси

Зинченко появился в старте, Мудрик вышел на замену

ФК Львов и попытки обрести бессмертие
Футбол | 03 мая 2023, 09:45 2
ФК Львов и попытки обрести бессмертие
ФК Львов и попытки обрести бессмертие

Если «сине-золотые львы» по итогам сезона вылетят из УПЛ, то это будет на совести менеджмента

Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Футбол | 03.05.2023, 08:54
Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Футбол | 02.05.2023, 18:00
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Бокс | 02.05.2023, 20:55
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Та чим він може допомогти? Забиває один гол в 8 місяців.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
01.05.2023, 16:15 54
Футбол
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
01.05.2023, 11:58 9
Бокс
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
01.05.2023, 08:59 9
Теннис
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
01.05.2023, 15:36 2
Баскетбол
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
01.05.2023, 18:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности