Мартин ЭДЕГОР: «Три очка и хорошая победа нам были нужны»
Хавбек «Арсенала» – о победе над «Челси»
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
«Я очень доволен первым таймом, второй был немного сумбурным, но три очка и хорошая победа нам были нужны.
Все были так обижены после игры с «Сити» (1:4 – прим). Мы использовали весь гнев и разочарование, чтобы вернуться сегодня. Вы можете проигрывать матчи, но не так, как мы это сделали с «Сити».
В том матче мы совсем не показали свой футбол – это было еще болезненнее. Мы хотели показать себя с лучшей стороны сегодня, и, определенно сделали это», - сказал Эдегор.
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