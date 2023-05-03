Мартин ЭДЕГОР: «Три очка и хорошая победа нам были нужны»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень доволен первым таймом, второй был немного сумбурным, но три очка и хорошая победа нам были нужны.

Все были так обижены после игры с «Сити» (1:4 – прим). Мы использовали весь гнев и разочарование, чтобы вернуться сегодня. Вы можете проигрывать матчи, но не так, как мы это сделали с «Сити».

В том матче мы совсем не показали свой футбол – это было еще болезненнее. Мы хотели показать себя с лучшей стороны сегодня, и, определенно сделали это», - сказал Эдегор.