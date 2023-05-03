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Англия
03 мая 2023, 10:56 | Обновлено 03 мая 2023, 11:04
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Мартин ЭДЕГОР: «Три очка и хорошая победа нам были нужны»

Хавбек «Арсенала» – о победе над «Челси»

03 мая 2023, 10:56 | Обновлено 03 мая 2023, 11:04
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Мартин ЭДЕГОР: «Три очка и хорошая победа нам были нужны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Челси» (3:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень доволен первым таймом, второй был немного сумбурным, но три очка и хорошая победа нам были нужны.

Все были так обижены после игры с «Сити» (1:4 – прим). Мы использовали весь гнев и разочарование, чтобы вернуться сегодня. Вы можете проигрывать матчи, но не так, как мы это сделали с «Сити».

В том матче мы совсем не показали свой футбол – это было еще болезненнее. Мы хотели показать себя с лучшей стороны сегодня, и, определенно сделали это», - сказал Эдегор.

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси
Источник BBC
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