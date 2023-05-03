ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Испанский клуб посвятил украинскому футболисту пост в Twitter
Официальный-аккаунт испанского футбольного клуба «Жирона» посвятил коротки твит украинскому футболисту Виктору Цыганкову:
«Украинская магия», – подписала публикацию пресс-служба «жирондинцев».
В сезоне 2022/23 25-летний Цыганков провел за «Жирону» 13 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Контракт украинского полузащитника с испанским клубом действителен до июня 2027 года.
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Màgia ucraïnesa 🪄🇺🇦 pic.twitter.com/6eslblLu9J— Girona FC (@GironaFC) May 2, 2023
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