Официальный-аккаунт испанского футбольного клуба «Жирона» посвятил коротки твит украинскому футболисту Виктору Цыганкову:

«Украинская магия», – подписала публикацию пресс-служба «жирондинцев».

В сезоне 2022/23 25-летний Цыганков провел за «Жирону» 13 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Контракт украинского полузащитника с испанским клубом действителен до июня 2027 года.

ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова