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  4. ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Испания
03 мая 2023, 11:04 |
1336
1

ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова

Испанский клуб посвятил украинскому футболисту пост в Twitter

03 мая 2023, 11:04 |
1336
1
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Официальный-аккаунт испанского футбольного клуба «Жирона» посвятил коротки твит украинскому футболисту Виктору Цыганкову:

«Украинская магия», – подписала публикацию пресс-служба «жирондинцев».

В сезоне 2022/23 25-летний Цыганков провел за «Жирону» 13 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Контракт украинского полузащитника с испанским клубом действителен до июня 2027 года.

ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова

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фото Жирона Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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