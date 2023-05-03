Булеза не сыграет против Шахтера

«Минай» и «Шахтер» не сумели договориться по поводу участия в матче арендованного закарпатцами защитника Андрея Булезы.

Между клубами был диалог и на определенном этапе рождался компромисс. Однако в конечном итоге все же решили Булезе не разрешать играть, чтобы не создавать прецедент для других клубов, имеющих в своем составе арендованных «горняков».

Прямого запрета выхода на поле нет, но механизм стандартный для таких ситуаций – клубу предусмотрен штраф в случае использования арендованного у «Шахтера» футболиста против материнской команды. Булеза не сыграет.

Матч 24-го тура УПЛ «Минай» – «Шахтер» состоится в среду, 3 мая, в 13:00.