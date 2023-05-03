«Челси» продлил беспомощную серию под руководством Лэмпарда
«Аристократы» вновь проиграли
Во вторник, 2 мая, «Челси» в лондонском дерби в рамках 34-го тура чемпионата Англии проиграл со счетом 1:3 «Арсеналу».
После прихода на тренерский мостик коллектива Фрэнка Лэмпарда в статусе временного главного тренера «синие» уступили в шестом матче подряд во всех турнирах.
44-летний Лэмпард принял «Челси» после увольнения Грэма Поттера. Руководить командой он будет до конца нынешнего сезона. При Фрэнке Лэмпарде «пенсионеры» проиграла во всех шести матчах с общим счетом 2:12 и вылетеле из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 12 место, имея 39 очков после 33 игр.
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