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  4. «Челси» продлил беспомощную серию под руководством Лэмпарда
Англия
03 мая 2023, 05:05 |
43
0

«Челси» продлил беспомощную серию под руководством Лэмпарда

«Аристократы» вновь проиграли

03 мая 2023, 05:05 |
43
0
«Челси» продлил беспомощную серию под руководством Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Во вторник, 2 мая, «Челси» в лондонском дерби в рамках 34-го тура чемпионата Англии проиграл со счетом 1:3 «Арсеналу».

После прихода на тренерский мостик коллектива Фрэнка Лэмпарда в статусе временного главного тренера «синие» уступили в шестом матче подряд во всех турнирах.

44-летний Лэмпард принял «Челси» после увольнения Грэма Поттера. Руководить командой он будет до конца нынешнего сезона. При Фрэнке Лэмпарде «пенсионеры» проиграла во всех шести матчах с общим счетом 2:12 и вылетеле из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 12 место, имея 39 очков после 33 игр.

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Челси Арсенал Лондон Арсенал - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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