«Челси» продлил беспомощную серию под руководством Лэмпарда

Во вторник, 2 мая, «Челси» в лондонском дерби в рамках 34-го тура чемпионата Англии проиграл со счетом 1:3 «Арсеналу».

После прихода на тренерский мостик коллектива Фрэнка Лэмпарда в статусе временного главного тренера «синие» уступили в шестом матче подряд во всех турнирах.

44-летний Лэмпард принял «Челси» после увольнения Грэма Поттера. Руководить командой он будет до конца нынешнего сезона. При Фрэнке Лэмпарде «пенсионеры» проиграла во всех шести матчах с общим счетом 2:12 и вылетеле из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 12 место, имея 39 очков после 33 игр.