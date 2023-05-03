Каждая игра теперь чемпионская. Барселона в двух шагах от триумфа

«Барселоне» осталось набрать только два очка, чтобы стать чемпионом Испании по итогам сезона-2022/2023. Об этом стало известно после поражения мадридского «Реала» в матче 33го тура с «Сосьедадом» (0:2). Сами же каталонцы в этом туре обыграли «Осасуну» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» занимает первое место, имея 82 очка после 33 поединков. Мадридский «Реал» идет на второй позиции, имея 68 пунктов. До финиша сезона команда предстоит провести еще по пять поединков.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» 14 мая сыграет на выезде с «Эспаньолом».