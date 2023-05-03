Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Каждая игра теперь чемпионская. Барселона в двух шагах от триумфа
Испания
03 мая 2023, 04:24 | Обновлено 03 мая 2023, 04:26
116
0

Каждая игра теперь чемпионская. Барселона в двух шагах от триумфа

Каталонская команда максимально близка к недосягаемости

03 мая 2023, 04:24 | Обновлено 03 мая 2023, 04:26
116
0
Каждая игра теперь чемпионская. Барселона в двух шагах от триумфа

«Барселоне» осталось набрать только два очка, чтобы стать чемпионом Испании по итогам сезона-2022/2023. Об этом стало известно после поражения мадридского «Реала» в матче 33го тура с «Сосьедадом» (0:2). Сами же каталонцы в этом туре обыграли «Осасуну» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Ла Лиги «Барселона» занимает первое место, имея 82 очка после 33 поединков. Мадридский «Реал» идет на второй позиции, имея 68 пунктов. До финиша сезона команда предстоит провести еще по пять поединков.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» 14 мая сыграет на выезде с «Эспаньолом».

По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас для Реала наступает очень важный момент»
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0. Карло в шоке. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Минус один клуб. Эльче проиграл Альмерии и вылетел в Сегунду
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна Реал Мадрид
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Бокс | 02 мая 2023, 09:55 4
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть

Бывший чемпион мира уверен, что перед поединком с Тайсоном Фьюри украинцу нужно еще проверить себя

Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Футбол | 03 мая 2023, 00:55 0
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор дважды расписался в воротах «Челси»

На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро
Футбол | 02.05.2023, 20:15
На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро
На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Теннис | 02.05.2023, 13:54
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?
Футбол | 02.05.2023, 05:35
Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?
Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале
Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале
01.05.2023, 15:15 4
Футбол
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
01.05.2023, 03:42 10
Футбол
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
01.05.2023, 18:36 11
Футбол
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
КАЛАДЗЕ: «Рад за Украину, но Грузия заслужила статус кандидата в ЕС раньше»
КАЛАДЗЕ: «Рад за Украину, но Грузия заслужила статус кандидата в ЕС раньше»
01.05.2023, 17:16 26
Война
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности