Арсенал с Зинченко отметился уникальным достижением в дерби Лондона в АПЛ

Лондонский «Арсенал» в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги не потерпел ни одного поражения в поединках чемпионата страны с лондонскими командами. Это случилось с командой впервые с сезона-2004/2005.

Всего в сезоне «канониры» провели 12 матчей с клубами из Лондона. В них они добились 10 побед и два раза сыграли вничью. «Арсенал» два раза обыграл «Челси» (3:1 дома и 1:0 в гостях), а также набрал очки в играх с «Вест Хэмом» (3:1, 2:2), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0), «Фулхэмом» (2:1, 3:0) и «Брентфордом» (1:1 и 3:0).

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место, имея 78 очков после 34 матчей. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого на два очка меньше при двух играх в запасе.