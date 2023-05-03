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Англия
03 мая 2023, 04:03 | Обновлено 03 мая 2023, 04:15
335
0

Арсенал с Зинченко отметился уникальным достижением в дерби Лондона в АПЛ

«Канониры» повторили успех 18-летней давности

03 мая 2023, 04:03 | Обновлено 03 мая 2023, 04:15
335
0
Арсенал с Зинченко отметился уникальным достижением в дерби Лондона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги не потерпел ни одного поражения в поединках чемпионата страны с лондонскими командами. Это случилось с командой впервые с сезона-2004/2005.

Всего в сезоне «канониры» провели 12 матчей с клубами из Лондона. В них они добились 10 побед и два раза сыграли вничью. «Арсенал» два раза обыграл «Челси» (3:1 дома и 1:0 в гостях), а также набрал очки в играх с «Вест Хэмом» (3:1, 2:2), «Кристал Пэлас» (4:1, 2:0), «Фулхэмом» (2:1, 3:0) и «Брентфордом» (1:1 и 3:0).

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 1 место, имея 78 очков после 34 матчей. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого на два очка меньше при двух играх в запасе.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Челси
Источник Sport.ua
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