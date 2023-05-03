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Англия
03 мая 2023, 03:05 | Обновлено 03 мая 2023, 03:45
123
0

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Невозможно изменить ситуацию в Челси за одну ночь»

В матче 34-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» одолел «Челси»

03 мая 2023, 03:05 | Обновлено 03 мая 2023, 03:45
123
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Невозможно изменить ситуацию в Челси за одну ночь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на «Эмирейтс» состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» одолел «Челси» (3:1).

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию в своем клубе так:

«Мы играли недостаточно хорошо, были слишком пассивны. Владея мячом, мы мало отдавали передач из-за прессинга соперника и не выигрывали подборы.

«Челси» добился большого успеха на протяжении 20 лет внутри страны и в Лиге чемпионов, но сейчас мы на спаде. Но с того момента, как я здесь, я понимал, что у нас хорошая команду. Невозможно изменить ситуацию за одну ночь. У нас есть еще одна игра на выходных впереди.

Пассивный характер нашей игры можно объяснить многими вещами. Могут говорить, что игрокам все равно, но это не так. Вы можете быть неуверенным в себе, но все же показывать динамику в игре. Все, о чем договорились перед игрой, мы не сделали. Сейчас мы слабо подготовлены. Мы должны думать о себе и играть на уровне. Мы должны найти причины быстро. Это не исправить за одну ночь.

«Арсенал» — команда, которая строилась три года. Они работают над идеей и идут к цели. Невозможно прийти и за три недели достичь такого же.

Главный ответ прост. Мы должны лучше выполнять основы игры, и тогда мы добьемся некоторого прогресса. Сегодня для меня это ясно. Защита недостаточно хороша. Футбол движется быстро, мы должны быть агрессивными в этом. Это коллектив. Я не верю, что игрокам все равно. Я в это не верю. Наши цели понятны».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Фрэнк Лэмпард пресс-конференция
Источник BBC
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