Испания03 мая 2023, 01:41 | Обновлено 03 мая 2023, 02:00
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ВИДЕО. Минус один клуб. Эльче проиграл Альмерии и вылетел в Сегунду
Смотрите видеообзор поединка 33-го тура чемпионата Испании
03 мая 2023, 01:41 | Обновлено 03 мая 2023, 02:00
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В матче 33-го тура Ла Лиги «Эльче» проиграл «Альмерии» (1:2) и вылетел в Сегунду.
Даже теоретических шансов остаться в топ-дивизионе у «Эльче» не осталось.
Ла Лига. 33-й тур
Альмерия – Эльче – 2:1
Голы: Баптистао, 22, Эмбарба, 52 – Понсе, 90+1
Видеообзор матча
🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟#AlmeríaElche || #MuchoElche pic.twitter.com/8Ut0JYNMpu— Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) May 2, 2023
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекьель Понсе (Эльче).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Альмерия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
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