ВИДЕО. Минус один клуб. Эльче проиграл Альмерии и вылетел в Сегунду

В матче 33-го тура Ла Лиги «Эльче» проиграл «Альмерии» (1:2) и вылетел в Сегунду.

Даже теоретических шансов остаться в топ-дивизионе у «Эльче» не осталось.

Ла Лига. 33-й тур

Альмерия – Эльче – 2:1

Голы: Баптистао, 22, Эмбарба, 52 – Понсе, 90+1

Видеообзор матча