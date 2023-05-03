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  4. ВИДЕО. Минус один клуб. Эльче проиграл Альмерии и вылетел в Сегунду
Чемпионат Испании
Альмерия
02.05.2023 20:30 – FT 2 : 1
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 мая 2023, 01:41 | Обновлено 03 мая 2023, 02:00
33
0

ВИДЕО. Минус один клуб. Эльче проиграл Альмерии и вылетел в Сегунду

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура чемпионата Испании

03 мая 2023, 01:41 | Обновлено 03 мая 2023, 02:00
33
0
ВИДЕО. Минус один клуб. Эльче проиграл Альмерии и вылетел в Сегунду
ФК Эльче

В матче 33-го тура Ла Лиги «Эльче» проиграл «Альмерии» (1:2) и вылетел в Сегунду.

Даже теоретических шансов остаться в топ-дивизионе у «Эльче» не осталось.

Ла Лига. 33-й тур

Альмерия – Эльче – 2:1

Голы: Баптистао, 22, Эмбарба, 52 – Понсе, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эсекьель Понсе (Эльче).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Эмбарба (Альмерия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
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Альмерия Эльче чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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