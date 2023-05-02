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  4. СВИТОЛИНА: «Хочу вернуть это ощущение, когда выигрываешь матчи, турниры»
ITF
02 мая 2023, 22:55 |
491
0

СВИТОЛИНА: «Хочу вернуть это ощущение, когда выигрываешь матчи, турниры»

Украинская теннисистка прокомментировала победу на турнире во Франции

02 мая 2023, 22:55 |
491
0
СВИТОЛИНА: «Хочу вернуть это ощущение, когда выигрываешь матчи, турниры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина прокомментировала победу над Деспиной Папамихаил в 1/16 финала грунтового турнира серии WTA 250 в Сен-Мало:

«Это был хороший матч. Было нелегко, но я довольна тем, как провела второй сет, как смогла вернуться на свой уровень игры. Просто счастлива, что смогла сегодня выиграть. Я с каждым матчем становлюсь сильнее, стараюсь каждый раз выкладываться на полную. Да, сегодня первый сет был не очень простым, но впоследствии я заиграла лучше с каждым розыгрышем, а второй сет со своей стороны я отыграла действительно хорошо.

Поддержка французских трибун? Я думаю, что она сработала в мою пользу (смеется). Действительно, я очень благодарна за поддержку. Сейчас, когда я возвращаюсь в игру и начинаю все с нуля, что нелегко, она действительно мне нужна.

Каждый раз как я выхожу на корт, я хочу победить, хочу вернуть это ощущение, когда выигрываешь матчи, выигрываешь турниры. В моей голове всегда присутствуют самые высокие цели, однако сейчас мне нужно разбить все на отдельные шаги.

Собираюсь ли на Ролан Гаррос? Да, я планирую там выступить и стараюсь подойти к нему в хорошей форме».

3 мая Свитолина продолжит выступления на французских соревнованиях. В 1/8 финала Элина сыграет с Исалин Бонавентюр.

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Источник Большой теннис Украины
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