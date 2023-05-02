Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Элина стартовала с победы на турнире WTA 125 в Сен-Мало
Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы начала выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
В первом раунде украинка переиграла греческую спортсменку Деспину Папамихаил (№152 WTA).
Сен-Мало. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Они играли между собой в 2011 году на 50-тысячнике ITF в Стамбуле.
После возвращения из декрета Элина выиграла второй матч из шести.
В следующем раунде Свитолина сразится против четвертой сеяной Исалин Бонавентюр из Бельгии (№84 WTA).
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