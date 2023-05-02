Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
WTA
02 мая 2023, 13:54 | Обновлено 02 мая 2023, 14:06
2203
3

Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил

Элина стартовала с победы на турнире WTA 125 в Сен-Мало

02 мая 2023, 13:54 | Обновлено 02 мая 2023, 14:06
2203
3
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина с победы начала выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В первом раунде украинка переиграла греческую спортсменку Деспину Папамихаил (№152 WTA).

Сен-Мало. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Они играли между собой в 2011 году на 50-тысячнике ITF в Стамбуле.

После возвращения из декрета Элина выиграла второй матч из шести.

В следующем раунде Свитолина сразится против четвертой сеяной Исалин Бонавентюр из Бельгии (№84 WTA).

По теме:
Элина Свитолина – Деспина Папамихаил. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире в Сен-Мало
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
Элина Свитолина Деспина Папамихаил WTA Сен-Мало
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Футбол | 01 мая 2023, 16:10 17
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков

Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…

Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
Волейбол | 02 мая 2023, 12:10 7
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине

Осенью он попал под мобилизацию

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Футбол | 01.05.2023, 16:15
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Теннис | 02.05.2023, 13:36
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
Футбол | 01.05.2023, 17:35
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andrey_1992
ох і Елінка, перший сет мучалась, але в другому винесла на досвіді
Ответить
+5
Stanislav Matusevych
Проблеми залишаються тими ж, але сьогодні хоча б є перемога над прохідною суперницею. Подивимось, як буде далі з більш складними опонентками.
Ответить
+2
maverik
Наступний суперник Мамамаша ,а Папаміхаіл поїхав додому )))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
30.04.2023, 12:12 33
Бокс
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
Тайсон жалеет, что во время карьеры не принимал психоделические вещества
30.04.2023, 09:16 4
Бокс
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
Корона нашла хозяина. Определен новый чемпион мира по шахматам
30.04.2023, 16:30 13
Другие виды
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
Уже в истории. Холанд повторил абсолютный рекорд результативности АПЛ
01.05.2023, 03:42 10
Футбол
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 17
Футбол
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
01.05.2023, 23:59 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности