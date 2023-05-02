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Молодежные турниры
02 мая 2023, 21:41 | Обновлено 02 мая 2023, 21:57
575
0

Сергей САПРОНОВ: «По игре украинки заслуживали на первое место»

Женская сборная Украины U-17 заняла 2-е место в Турнире развития в Румынии

02 мая 2023, 21:41 | Обновлено 02 мая 2023, 21:57
575
0
Сергей САПРОНОВ: «По игре украинки заслуживали на первое место»
УАФ. Сергей Сапронов

Женская сборная Украины WU-17 вернулась из румынского города Буфтя, где принимала участие в Турнире развития УЕФА, в котором, кроме хозяек, также соревновалась со сверстниками из Греции и Азербайджана. главный тренер сборной Сергей Сапронов рассказал:

– Отношения выясняли участницы до 16 лет. Для подавляющего большинства моих подопечных это был первый экзамен на международной арене. И хотя в итоге мы пропустили вперед гречанок, организаторы турнира отмечали, что за игрой именно мы заслуживали быть первыми.

– Что же тогда помешало вашим подопечным?

– После убедительной победы в стартовом туре над сборной Азербайджана (4:0) наши девушки диктовали условия и в следующем поединке, с гречанками. Они значительно преобладали по количеству созданных моментов, но, к сожалению, подвела реализация. Согласно регламенту, если основное время завершалось вничью, то для выявления победителя сразу пробивалась серия пенальти. И в этой футбольной лотерее счастливый билет достался соперницам, хотя необходимо отметить нашего вратаря Светлану Снигур, которая парировала два удара.

– В заключительном матче украинки выигрывали по ходу у хозяек – 3:0, но после перерыва сбавили обороты и чуть не упустили победу…

– Знаете, это все психология. Девушки решили, что вопрос о победителе в этом поединке уже неактуален, успокоились и чуть не поплатились. Кстати, после завершения турнира наш тренерский штаб именно анализу этого противостояния уделил больше внимания. Надеюсь, что достучались до подопечных, и в дальнейшем они не будут такого неуважения к оппоненткам.

– Согласно регламенту турнира, каждая из футболисток должна была сыграть в трех запланированных матчах не менее 90 минут. Следовательно, шанс проявить себя имели все участницы. Вы получили необходимую информацию о возможностях своих подопечных?

– Думаю, что с скелетом сборной, а это 10–11 игроков, я определился. Буду продолжать внимательно следить и за другими участницами соревнований в Румынии. Параллельно продлится селекционная работа, в частности, с 10 до 12 мая планирую побывать в Хусте, где пройдет финальная часть всеукраинского первенства среди 15-летних. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство УАФ за проведение зимнего первенства Украины среди 16-летних, где мы взяли на заметку целую группу футболисток, которая в конце апреля выступала на румынском турнире. А Румынской федерации футбола следует отдать должное за отличный прием, ведь она не только позаботилась о четырехдневном тренировочном сборе, но и в один из выходных дней даже организовала экскурсию в столицу – Бухарест.

Хотя по возвращении на родину я сказал девушкам, что самая большая заслуга в том, что у них есть возможность заниматься любимым делом, – воинов ВСУ, которые оказывают героическое сопротивление российскому агрессору.

Турнир развития УЕФА среди команд WU-17

23.04.2023

  • Азербайджан – Украина – 0:4
  • Румыния – Греция – 0:5

25.04.2023

  • Греция – Украина – 0:0, пен – 7:6
  • Румыния – Азербайджан – 4:0

28.04.2023

  • Греция – Азербайджан – 3:0
  • Румыния – Украина – 2:3

Итоговая таблица

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турнир развития УЕФА женская сборная Украины по футболу U-17 Сергей Сапронов
Источник Украинская ассоциация футбола
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