Девичья сборная Украины на Турнире развития УЕФА проиграла команде Греции

Девичья сборная Украины WU-17 (игроки 2007-2008 гг.р.) на Турнире развития УЕФА, который проходит в Румынии, провела матч со сверсницами из Греции.

Основное время игры завершилось вничью 0:0. Согласно Регламенту, сильнейший был определен в серии пенальти, где удача украинкам не улыбнулась. 7:6 – победила сборная Греции.

Напомним, в первом матче на турнире команда Украины обыграла сборную Азербайджана – 4:0. 28 апреля украинки встретятся с румынками.

Турнир развития УЕФА

Греция WU-17 – Украина WU-17 – 0:0, пен. 7-6

Украина (стартовый состав): Снигур, Игнатенко, Вершняк, Масловская, Савка, Ткачук, Жигадло, Гладун, Коновалова, Купцова, Марценюк.