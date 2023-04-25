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25 апреля 2023, 18:44 | Обновлено 25 апреля 2023, 18:53
205
0

Девичья сборная Украины на Турнире развития УЕФА проиграла команде Греции

17-летние украинки капитулировали в серии пенальти

25 апреля 2023, 18:44 | Обновлено 25 апреля 2023, 18:53
205
0
Девичья сборная Украины на Турнире развития УЕФА проиграла команде Греции
womensfootball.com.ua

Девичья сборная Украины WU-17 (игроки 2007-2008 гг.р.) на Турнире развития УЕФА, который проходит в Румынии, провела матч со сверсницами из Греции.

Основное время игры завершилось вничью 0:0. Согласно Регламенту, сильнейший был определен в серии пенальти, где удача украинкам не улыбнулась. 7:6 – победила сборная Греции.

Напомним, в первом матче на турнире команда Украины обыграла сборную Азербайджана – 4:0. 28 апреля украинки встретятся с румынками.

Турнир развития УЕФА

Греция WU-17 – Украина WU-17 – 0:0, пен. 7-6

Украина (стартовый состав): Снигур, Игнатенко, Вершняк, Масловская, Савка, Ткачук, Жигадло, Гладун, Коновалова, Купцова, Марценюк.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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