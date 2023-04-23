Девичья сборная Украины взяла убедительный старт на Турнире развития УЕФА

Девичья сборная Украины WU-17 (игроки 2007-2008 гг.р.), которая осенью сыграет в Лиге А первого раунда отбора Евро-2024, стартовала на Турнире развития УЕФА в Румынии.

В первой игре подопечным Сергея Сапронова противостояли одногодки из Азербайджана. Украинки победили со счетом 4:0, забив все голы в первом тайме. Дублем отметилась Елена Марценюк, по голу оформили Эвелина Купцова и Диана Ткачук.

Следующий поединок сборная Украины WU-17 проведет 25 апреля с командой Греции.

Турнир развития УЕФА

Азербайджан WU-17 – Украина WU-17 – 0:4

Голы: Купцова (9), Марценюк (12, 15), Ткачук (19).

Украина (стартовый состав): Соловьева, Савка, Масловская, Игнатенко, Ткачук, Вершняк, Гладун, Бабич, Жигадло, Марценюк, Купцова.