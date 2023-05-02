Ракув с Кочергиным упустил Кубок Польши, играя 114 минут в большинстве
«Красно-синие» уступили «Легии» в серии пенальти
Во вторник, 2 мая, состоялся финальный матч Кубка Польши по футболу между клубами «Легия» и «Ракув». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были «армейцы».
На 6-й минуте встречи «Легия» осталась в меньшинстве. С поля был удален защитник команды Юри Рибейру.
Все 120 минут на поле провел украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин. Помочь своей команде вырвать победу так и не смог, а в серии пенальти он участие не принимал. Отметим, что в системе «Легии» с 2016 года находится украинский футболист Игорь Харатин, однако в этом поединке он не играл.
В исполнении 11-метровых точнее были футболисты «Легии». Счет серии пенальти – 6:5.
Матч также запомнился очень большим количеством карточек. Суммарно их было показано арбитром в сторону обеих команд целых 14 (13 желтых и одна красная).
Кубок Польши по футболу. Финал. 2 мая
Легия – Ракув – 0:0
Серия пенальти: 6:5
Удаление: Юри Рибейру, 6
Zwycięstwo po karnych! 🔥 #LEGRCZ pic.twitter.com/rT9zmRLpqi— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) May 2, 2023
Puchar jest nasz! Ten Puchar do nas należy! fot. @MarcinSzymczyk1 pic.twitter.com/BlJKoa0SuC— Legia.Net (@LegiaNet) May 2, 2023
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