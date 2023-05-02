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  4. Ракув с Кочергиным упустил Кубок Польши, играя 114 минут в большинстве
Польша
02 мая 2023, 21:50 | Обновлено 02 мая 2023, 21:53
59
0

Ракув с Кочергиным упустил Кубок Польши, играя 114 минут в большинстве

«Красно-синие» уступили «Легии» в серии пенальти

02 мая 2023, 21:50 | Обновлено 02 мая 2023, 21:53
59
0
Ракув с Кочергиным упустил Кубок Польши, играя 114 минут в большинстве
ФК Легия

Во вторник, 2 мая, состоялся финальный матч Кубка Польши по футболу между клубами «Легия» и «Ракув». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были «армейцы».

На 6-й минуте встречи «Легия» осталась в меньшинстве. С поля был удален защитник команды Юри Рибейру.

Все 120 минут на поле провел украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин. Помочь своей команде вырвать победу так и не смог, а в серии пенальти он участие не принимал. Отметим, что в системе «Легии» с 2016 года находится украинский футболист Игорь Харатин, однако в этом поединке он не играл.

В исполнении 11-метровых точнее были футболисты «Легии». Счет серии пенальти – 6:5.

Матч также запомнился очень большим количеством карточек. Суммарно их было показано арбитром в сторону обеих команд целых 14 (13 желтых и одна красная).

Кубок Польши по футболу. Финал. 2 мая

Легия – Ракув – 0:0

Серия пенальти: 6:5

Удаление: Юри Рибейру, 6

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Кубок Польши по футболу Владислав Кочергин Ракув Легия Варшава Игорь Харатин
Источник Sport.ua
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