Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) узнали соперниц в полуфинале грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Украинско-румынский тандем встретится с американской парой Джессика Пегула / Кори Гауфф, которая посеяна под первым номером на турнире в столице Испании.

В четвертьфинале соревнований Пегула и Гауфф в трех сетах обыграли Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани со счетом 6:4, 3:6, [10:5].

Джессика и Кори являются третьей и четвертой ракеткой мира в парном разряде соответственно. В 2023 году на счету американок два трофея: в Дохе и Майами. Также они сыграли в полуфинале АО 2023.

Поединок Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джессика Пегула / Кори Гауфф запланирован на 5 мая в 14:00 по Киеву.