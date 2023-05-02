Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
Украинка вместе с Русе встретятся с Гауфф и Пегулой за право сыграть в финале парного разряда
Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) узнали соперниц в полуфинале грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Украинско-румынский тандем встретится с американской парой Джессика Пегула / Кори Гауфф, которая посеяна под первым номером на турнире в столице Испании.
В четвертьфинале соревнований Пегула и Гауфф в трех сетах обыграли Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани со счетом 6:4, 3:6, [10:5].
Джессика и Кори являются третьей и четвертой ракеткой мира в парном разряде соответственно. В 2023 году на счету американок два трофея: в Дохе и Майами. Также они сыграли в полуфинале АО 2023.
Поединок Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джессика Пегула / Кори Гауфф запланирован на 5 мая в 14:00 по Киеву.
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