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  4. Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
WTA
02 мая 2023, 19:20 |
381
0

Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида

Украинка вместе с Русе встретятся с Гауфф и Пегулой за право сыграть в финале парного разряда

02 мая 2023, 19:20 |
381
0
Одни из лучших. Стали известны соперницы Костюк в полуфинале Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Кори Гауфф

Украинская теннисистка Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) узнали соперниц в полуфинале грунтового турнира серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Украинско-румынский тандем встретится с американской парой Джессика Пегула / Кори Гауфф, которая посеяна под первым номером на турнире в столице Испании.

В четвертьфинале соревнований Пегула и Гауфф в трех сетах обыграли Габриэлу Дабровски и Луизу Стефани со счетом 6:4, 3:6, [10:5].

Джессика и Кори являются третьей и четвертой ракеткой мира в парном разряде соответственно. В 2023 году на счету американок два трофея: в Дохе и Майами. Также они сыграли в полуфинале АО 2023.

Поединок Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джессика Пегула / Кори Гауфф запланирован на 5 мая в 14:00 по Киеву.

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Кори Гауфф Джессика Пегула Марта Костюк Елена-Габриэла Русе WTA Мадрид
Источник Sport.ua
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