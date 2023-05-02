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WTA
02 мая 2023, 13:36 | Обновлено 02 мая 2023, 13:42
205
2

Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде

Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе одержала еще одну победу на испанском грунте

02 мая 2023, 13:36 | Обновлено 02 мая 2023, 13:42
205
2
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В 1/4 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла тандем Моника Никулеску / Макото Ниномия (Румыния / Япония).

Мадрид. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Моника Никулеску / Макото Ниномия – 2:6, 6:2, 10-5

Отметим, что предыдущий раунд Костюк и Русе прошли на отказе соперниц.

Далее по сетке победительницы матча Кори Гауфф / Джессика Пегула [1] – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани [6].

Костюк впервые сыграет в полуфинале соревнований WTA 1000 в парном разряде.

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WTA Мадрид Моника Никулеску Марта Костюк Макото Ниномия Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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kollekciy
Марта сьогодні краще грала, а Габрієла ожила в другому сеті, і тоді пішла справа. 
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Andrey_1992
Приємна несподіванка, молодці!!!
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