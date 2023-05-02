Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе одержала еще одну победу на испанском грунте
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.
В 1/4 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла тандем Моника Никулеску / Макото Ниномия (Румыния / Япония).
Мадрид. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Моника Никулеску / Макото Ниномия – 2:6, 6:2, 10-5
Отметим, что предыдущий раунд Костюк и Русе прошли на отказе соперниц.
Далее по сетке победительницы матча Кори Гауфф / Джессика Пегула [1] – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани [6].
Костюк впервые сыграет в полуфинале соревнований WTA 1000 в парном разряде.
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