Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала еще одну победу на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В 1/4 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии переиграла тандем Моника Никулеску / Макото Ниномия (Румыния / Япония).

Мадрид. 1/4 финала парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Моника Никулеску / Макото Ниномия – 2:6, 6:2, 10-5

Отметим, что предыдущий раунд Костюк и Русе прошли на отказе соперниц.

Далее по сетке победительницы матча Кори Гауфф / Джессика Пегула [1] – Габриэла Дабровски / Луиза Стефани [6].

Костюк впервые сыграет в полуфинале соревнований WTA 1000 в парном разряде.