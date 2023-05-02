Экс-наставник сборной Англии назвал способ сохранения прописки в АПЛ

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением о борьбе внизу турнирной таблицы Английской Премьер-лиги за продление прописки в дивизионе.

«У меня есть определенные способы работы и единственный прием, который все считают отрицательным и который на самом деле является лучшим из всех, – перестать пропускать голы. Каждая команда в нижней части таблицы пропускает больше голов, чем кто-либо другой.

Игроки страдают от огромного недостатка уверенности, и поэтому вы приходите и выстраиваете систему. Система не должна вести к тому, чтобы потерпеть поражение, потому что уверенность строится на результатах. Не имеет значения, насколько ты хорош как тренер, если ты не исправишь эти результаты как можно быстрее», – заявил Эллардайс, который, как известно, вскоре может возглавить «Лидс».

«Лидс» в таблице АПЛ занимает 17-е место с 30 очками. Также по 30 пунктов имеют «Лестер» (16 место) и «Ноттингем» (18 позиция). Замыкают пелотон «Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко (29 очков, 19 место) и «Саутгемптон» (24 очка, 20 место).