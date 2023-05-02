Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-наставник сборной Англии назвал способ сохранения прописки в АПЛ
Аргентина
02 мая 2023, 18:22 | Обновлено 02 мая 2023, 18:32
291
0

Экс-наставник сборной Англии назвал способ сохранения прописки в АПЛ

Совет Сэма Эллардайса может помочь Миколенко и Ко

02 мая 2023, 18:22 | Обновлено 02 мая 2023, 18:32
291
0
Экс-наставник сборной Англии назвал способ сохранения прописки в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением о борьбе внизу турнирной таблицы Английской Премьер-лиги за продление прописки в дивизионе.

«У меня есть определенные способы работы и единственный прием, который все считают отрицательным и который на самом деле является лучшим из всех, – перестать пропускать голы. Каждая команда в нижней части таблицы пропускает больше голов, чем кто-либо другой.

Игроки страдают от огромного недостатка уверенности, и поэтому вы приходите и выстраиваете систему. Система не должна вести к тому, чтобы потерпеть поражение, потому что уверенность строится на результатах. Не имеет значения, насколько ты хорош как тренер, если ты не исправишь эти результаты как можно быстрее», – заявил Эллардайс, который, как известно, вскоре может возглавить «Лидс».

«Лидс» в таблице АПЛ занимает 17-е место с 30 очками. Также по 30 пунктов имеют «Лестер» (16 место) и «Ноттингем» (18 позиция). Замыкают пелотон «Эвертон» с украинцем Виталием Миколенко (29 очков, 19 место) и «Саутгемптон» (24 очка, 20 место).

По теме:
Микель АРТЕТА: «Мы все еще можем выиграть АПЛ»
Арсенал – Челси. Текстовая трансляция матча
Бывший главный тренер сборной Англии может возглавить Лидс
Сэм Эллардайс Английская Премьер-лига
Источник 90min
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невысокий балл за ассист. Какая оценка Цыганкова за матч Жироны с Севильей?
Футбол | 02 мая 2023, 03:33 3
Невысокий балл за ассист. Какая оценка Цыганкова за матч Жироны с Севильей?
Невысокий балл за ассист. Какая оценка Цыганкова за матч Жироны с Севильей?

«Жирондинцы» обыграли соперников со счетом 2:0

Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Футбол | 01 мая 2023, 19:51 17
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера

Мирчу прооперировали в Киеве

Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Футбол | 02.05.2023, 10:38
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
Футбол | 02.05.2023, 18:15
Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Футбол | 01.05.2023, 23:19
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
ВИДЕО. Клопп получил серьезную травму ноги, празднуя победный гол на 90+4-й
30.04.2023, 20:59 4
Футбол
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 6
Теннис
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
30.04.2023, 20:34 7
Другие виды
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
01.05.2023, 18:36 11
Футбол
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
01.05.2023, 11:58 9
Бокс
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
01.05.2023, 17:57 3
Теннис
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
30.04.2023, 16:13 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности