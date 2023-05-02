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Англия
02 мая 2023, 10:32 | Обновлено 02 мая 2023, 10:40
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Бывший главный тренер сборной Англии может возглавить Лидс

«Павлины» рассматривают кандидатуру Сэма Эллардайса на последние туры чемпионата

02 мая 2023, 10:32 | Обновлено 02 мая 2023, 10:40
230
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Бывший главный тренер сборной Англии может возглавить Лидс
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Эллардайс

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить «Лидс».

В клубе рассматривают кандидатуру Эллардайса на последние туры чемпионата. Нынешний тренер Хави Грасия будет отправлен в отставку в ближайшие дни из-за неудовлетворительных результатов.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», с которым он работал в сезоне-2020/21.

«Лидс» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей.

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Лидс Сэм Эллардайс сборная Англии по футболу
Источник The Athletic
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