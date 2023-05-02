Бывший главный тренер сборной Англии может возглавить Лидс
«Павлины» рассматривают кандидатуру Сэма Эллардайса на последние туры чемпионата
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в ближайшее время может возглавить «Лидс».
В клубе рассматривают кандидатуру Эллардайса на последние туры чемпионата. Нынешний тренер Хави Грасия будет отправлен в отставку в ближайшие дни из-за неудовлетворительных результатов.
Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», с которым он работал в сезоне-2020/21.
«Лидс» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти матчах при одной ничьей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…
Мэддисон мог забивать для «Лестера» третий гол в ворота «Эвертона», но на пути стал голкипер