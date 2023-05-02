Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро
Однако позиция канала изменилась
По информации журналиста Виктора Вацко, телеканалы Setanta Sports, которые объявили о прекращении трансляций матчей УПЛ после нынешнего сезона, еще недавно были готовы вести переговоры о продлении контракта.
Однако затем позиция руководства канала изменилась.
«Еще около месяца назад у меня была информация, что Setanta была готова остаться показывать УПЛ и заплатить за права на трансляции около шести миллионов евро за сезон, а также закрыть расходы на продакшн. Такая у меня была информация от УПЛ. Кулуарная, но я доверяю этой информации, однако все случилось иначе».
«Я вообще удивлен, что Setanta не прекратила сотрудничество с УПЛ после того, как их «кинули» с единым телепулом, который должен был быть», – сказал Вацко.
Все еще нет информации, кто покажет УПЛ в новом сезоне.
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