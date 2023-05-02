Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро

По информации журналиста Виктора Вацко, телеканалы Setanta Sports, которые объявили о прекращении трансляций матчей УПЛ после нынешнего сезона, еще недавно были готовы вести переговоры о продлении контракта.

Однако затем позиция руководства канала изменилась.

«Еще около месяца назад у меня была информация, что Setanta была готова остаться показывать УПЛ и заплатить за права на трансляции около шести миллионов евро за сезон, а также закрыть расходы на продакшн. Такая у меня была информация от УПЛ. Кулуарная, но я доверяю этой информации, однако все случилось иначе».

«Я вообще удивлен, что Setanta не прекратила сотрудничество с УПЛ после того, как их «кинули» с единым телепулом, который должен был быть», – сказал Вацко.

Все еще нет информации, кто покажет УПЛ в новом сезоне.