Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 17:11 |
1006
4

Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро

Однако позиция канала изменилась

02 мая 2023, 17:11 |
1006
4
Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро
upl.ua

По информации журналиста Виктора Вацко, телеканалы Setanta Sports, которые объявили о прекращении трансляций матчей УПЛ после нынешнего сезона, еще недавно были готовы вести переговоры о продлении контракта.

Однако затем позиция руководства канала изменилась.

«Еще около месяца назад у меня была информация, что Setanta была готова остаться показывать УПЛ и заплатить за права на трансляции около шести миллионов евро за сезон, а также закрыть расходы на продакшн. Такая у меня была информация от УПЛ. Кулуарная, но я доверяю этой информации, однако все случилось иначе».

«Я вообще удивлен, что Setanta не прекратила сотрудничество с УПЛ после того, как их «кинули» с единым телепулом, который должен был быть», – сказал Вацко.

Все еще нет информации, кто покажет УПЛ в новом сезоне.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес
Заря – Верес. Текстовая трансляция матча
Заря – Верес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Виктор Вацко телепул чемпионат Украины по футболу
Источник Вацко Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола
Футбол | 02 мая 2023, 12:20 19
Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола
Павелко вручил Блохину орден Легенда украинского футбола

Олег Владимирович награжден за исторический вклад в развитие украинского футбола

Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024
Футбол | 02 мая 2023, 15:34 0
Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024
Украинки узнали соперниц по Лиге наций УЕФА-2023/2024

Сборная Украины будет играть в Дивизионе В турнира

ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Футбол | 01.05.2023, 22:23
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
ВИДЕО. Коноплянка забил гол за Краковию впервые за 8 месяцев
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Бокс | 02.05.2023, 09:55
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Футбол | 01.05.2023, 23:19
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
бред, какие 6 млн евро?
вряд ли в Сетанте такие идиоты чтобы столь бесперспективно тратить свои деньги
Ответить
+1
Nordenus
Да кто вообще смотрит УПЛ...
Ответить
0
BUROSTAVOK
Необхідно,щоб всі матчі були за максимально бюджетною ціною,щоб кожна людина змогла насолоджуватися грою улюбленої команди...Це тільки про УПЛ...
Ответить
0
Fred14
А нельзя как то избавится от этого обилия сетант и руководителей .Всегда была одна платформа и спокойно смотрели игры как заложено в программе .Сейчас включаешь канал матча нет .он оказывается на другой сетанте .Или матч Англии есть но он под матчем упл который наложили сверху .Я понимаю что людей охватила жадность но не до такой степени чтобы мешать просмотру 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
01.05.2023, 16:10 17
Футбол
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 5
Снукер
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
01.05.2023, 17:57 3
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
01.05.2023, 16:15 48
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 6
Теннис
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
Реала среди них нет. У Зидана три варианта продолжения карьеры
30.04.2023, 16:13 6
Футбол
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
Дядя Мейвезера назвал главную проблему Ломаченко после перехода в профи
01.05.2023, 11:58 9
Бокс
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
30.04.2023, 20:30 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности