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ATP
02 мая 2023, 15:42 |
107
0

Прага. Сачко проиграл в первом раунде

Украинец уступил Виту Коприве

02 мая 2023, 15:42 |
107
0
Прага. Сачко проиграл в первом раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко прекратил борьбу на грунтовом челленджере в чешской Праге. В первом раунде основной сетки украинец в трех сетах проиграл хозяину соревнований, чеху Виту Коприве.

1-й раунд

Виталий Сачко (Украина) – Вит Коприва (Чехия) – 7:5, 5:7, 2:6

В основную сетку турнира в Праге Сачко пробился сквозь сито квалификации.

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ATP Прага Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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