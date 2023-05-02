ATP02 мая 2023, 15:42 |
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Прага. Сачко проиграл в первом раунде
Украинец уступил Виту Коприве
02 мая 2023, 15:42 |
107
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Украинский теннисист Виталий Сачко прекратил борьбу на грунтовом челленджере в чешской Праге. В первом раунде основной сетки украинец в трех сетах проиграл хозяину соревнований, чеху Виту Коприве.
1-й раунд
Виталий Сачко (Украина) – Вит Коприва (Чехия) – 7:5, 5:7, 2:6
В основную сетку турнира в Праге Сачко пробился сквозь сито квалификации.
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