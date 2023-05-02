Ротань в Александрии: шило на мыло?

С предшественником Руслана Ротаня на тренерском мостике «Александрии» – Юрием Гурой – руководство клуба поступило не очень красиво. Во всяком случае, истинные причины отставки Юрия Владимировича до сих пор так и остаются загадкой. «За неудовлетворительные результаты» – примерно так в декабре прошлого года артикулировались слухи относительно неожиданного увольнения тренера.

Однако, в то же время, турнирная задача, якобы поставленная руководством клуба перед командой – занять итоговое третье место – после первого круга не казалась несбыточной, ведь по потерянным очкам коллектив шел именно на третьем месте. «Мы благодарны за плодотворную работу в очень непростое для всей страны время. Благодаря вам футбольный мир Украины снова заговорил о высоком уровне «Александрии», выделяя наши бойцовские качества и креативность» – вот такое официальное заявление «Александрии» по поводу разрыва отношений с Гурой.

То есть, если объективно смотреть на вещи, при всем желании свалить на турнирный провал не получится. Значит, были иные причины отставки. По слухам – а больше-то и нечем руководствоваться – тренер конфликтовал с некоторыми футболистами, не имеющими постоянной игровой практики. Вроде бы не нашел он общего языка и с гендиром клуба Иваном Кузьменко, сыном президента клуба Сергея Кузьменко. Якобы Иван Сергеевич настоятельно рекомендовал ставить в состав «птенцов» известного футбольного агента Вадима Шаблия, которых в «Александрии» набралось целых 18-ть.

В общем, дело ясное, что дело темное.

Сам же Гура, по его словам, так и не понял, почему ему указали на дверь. Во всяком случае, его риторика была именно такой во время общения со СМИ.

В то же время Гура фактически первым «узаконил» факт приезда в «Александрию» нового тренерского штаба во главе с Ротанем. О том, что действующий наставник молодежной сборной Украины заменит Гуру на тренерском мостике команды из Кировоградской области, в кулуарах говорилось еще в конце прошлой осени. Разговоры стали явью именно после того, как их подтвердил сам Гура.

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Как бы то ни было, но в середине декабря «Александрия» представила именно Руслана Ротаня в качестве наставника команды. «Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и результатом, и игрой», – первые слова Руслана Петровича в качестве наставника «Александрии».

По ним можно косвенно судить, что семейство Кузьменко требовало от нового тренерского штаба изменить в команде в первую очередь – «игру и результат».

Логику назначения тренера «молодежки» на «совместительство» в «Александрию» понять, с одной стороны, просто. Дескать, есть молодой прогрессивный тренер, которого рекомендовал на пост украинской «молодежки» сам Андрей Шевченко, апологет атакующей игры и «голландской» схемы 4-3-3, пользующийся уважением и авторитетом и среди коллег, и среди футболистов.

Наверное, именно этими «наративами» и пользовались в «Александрии», перетягивая к себе Ротаня.

Собственно, и подобная логика, и подобные действия александрийского клуба вполне имеют право на жизнь. Как говорится, хозяин – барин. Отец и сын Кузьменко посчитали, что Ротань – наиболее подходящая кандидатура на вакантную должность – так тому и быть.

Отдавая должное раскрученности Ротаня, боссы «Александрии» отмеряли ему и соответствующую статусу заработную плату (по слухам, в два раза выше, нежели у предыдущего тренера). И да, задачу – занять по итогам нынешнего сезона третье место – с тренерского штаба Ротаня не сняли.

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После 23-го тура УПЛ «Александрия» занимает все то же пятое место, которое занимала и с Гурой после первого круга.

Однако, в отличие от первой части сезона, по итогам которой, как было сказано выше, александрийцы по потерянным очкам входили в топ-тройку, сейчас команда по потерянным очкам лишь пятая.

Ротань во главе «Александрии» провел девять поединков: одна победа, одно поражение и семь ничьих. Итог – 10 очков. Стало быть, ни обещанного результата, ни обещанной игры у команды нет.



ФК Александрия

На мое личное субъективное мнение, под руководством Гуры «Александрия» демонстрировала более содержательный, более осмысленный футбол. Во всяком случае, в первом круге можно было понять, во что пытается играть команда. Как, кстати, было понятно и ранее, когда «Александрией» руководил Шаран. Во что сейчас пытается играть «Александрия» – лично мне непонятно. Понятно лишь, что команде не хватает агрессии, концентрации и мысли.

И это достаточно странно, ведь Ротань возглавил коллектив в зимнюю паузу, получив хорошую возможность лично руководить процессом подготовки ко второй части сезона. Да и хорошее кадровое пополнение он тоже получил.

В этой связи нужно понимать, что «Александрия» – один из немногих на данный момент отечественных футбольных клубов, уверенно стоящих «на ногах». Там нет финансовых проблем (насколько мне известно, зарплата выплачивается регулярно), команда имеет реальную поддержку президента клуба, являющегося «параллельно» и мэром Александрии. В добавок ко всему, команда играет на родной арене, что сейчас дано немногим.

В общем, по уровню финансирования входя в топ-тройку УПЛ, да и по комплектации как минимум в топ-4, «Александрия» при Ротане превратилась в «постную» команду, заразившуюся ничейным синдромом. А у главного тренера на все про все готов лишь философский ответ типа «не всегда более сильная команда побеждает».

Да уж, не всегда. Но вопросов к Руслану Петровичу уже сейчас накопилось много.

***

По информации некоторых СМИ, после поражения от «Кривбасса» (1:2), президент клуба вызвал на «откровенный разговор» Ротаня и его штаб, пытаясь узнать причину столь «интересной» игры команды.

На данный момент неизвестно, узнал ли Сергей Анатольевич эту причину, или нет, однако известно о том, что кредит доверия тренерскому штабу Ротаня будет продлен. Даже в том случае, если команда по итогам сезона не попадет в еврокубковую «зону». И такое тоже может быть.

Во всяком случае, сейчас больше верится в то, что «Александрия» может потерять свою нынешнюю турнирную позицию, нежели выполнить задачу и финишировать на третьем месте.

Пока что новый тренерский штаб откровенно не способен не только вывести команду на новый уровень, но и удержать на том, куда ее вывел предыдущий тренерский штаб.

Под руководством Гуры в первой части сезона «Александрия» провела 13 поединков: семь побед и по три ничьи и поражения. Итог – 24 очка. У «Александрии» Ротаня после девяти матчей – 10 очков. Даже если александрийцы выиграют четыре подряд следующие встречи, у них все равно будет меньше баллов, нежели за аналогичный отрезок при Гуре.

Напрашивается очень логичный вопрос: а нужно ли было «Александрии» менять главного тренера? И если да, то доселе не имеющий опыта клубного тренера Руслан Ротань – действительно наиболее подходящая кандидатура?