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Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 13:12 |
941
1

Леоненко рассказал, за что любит Динамо

Бывший игрок столичного клуба вспомнил о большой победе киевлян

02 мая 2023, 13:12 |
941
1
Леоненко рассказал, за что любит Динамо
ФК Динамо Киев

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко, рассказал, почему всегда мечтал играть в бело-синей футболке.

«Почему я люблю «Динамо» Киев? Все просто. Бессонов, Яковенко, Заваров, Блохин – вот за что я люблю «Динамо». Я туда стремился и воплотил это в жизнь. Я играл для вас. Хочется реально видеть «Динамо» хорошим клубом, чтобы можно было им гордиться», – написал Леоненко в телеграм-канале.

Отметим, что 2 мая 1986 года киевский клуб во второй раз завоевал Кубок обладателей Кубков УЕФА, переиграв в финале мадридский «Атлетико» (3:0).

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BUROSTAVOK
Леон красава!!!Щоб хто не говорив про нього,а в нього завжди була та є своя думка,можлива більшості вона не до вподоби,але вона є. Вітя ти наш футбольний Лома)
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