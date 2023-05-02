Леоненко рассказал, за что любит Динамо

Бывший нападающий «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко, рассказал, почему всегда мечтал играть в бело-синей футболке.

«Почему я люблю «Динамо» Киев? Все просто. Бессонов, Яковенко, Заваров, Блохин – вот за что я люблю «Динамо». Я туда стремился и воплотил это в жизнь. Я играл для вас. Хочется реально видеть «Динамо» хорошим клубом, чтобы можно было им гордиться», – написал Леоненко в телеграм-канале.

Отметим, что 2 мая 1986 года киевский клуб во второй раз завоевал Кубок обладателей Кубков УЕФА, переиграв в финале мадридский «Атлетико» (3:0).