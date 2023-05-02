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Италия
02 мая 2023, 13:08 |
228
0

Консорциум из Саудовской Аравии хочет приобрести Рому

Владельцы «Волков» отказываются продавать клуб

02 мая 2023, 13:08 |
228
0
Консорциум из Саудовской Аравии хочет приобрести Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

Группа инвесторов из Саудовской Аравии и бизнесмен Раффаэлло Фольери заинтересованы в приобретении «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.

При этом нынешние владельцы клуба, американские бизнесмены Дэн и Райан Фридкины, продавать «Рому» не хотят. Они убеждены в своей способности самостоятельно реализовать проект по развитию клуба, частью которого является постройка нового стадиона.

В субботу «Рома» в 32-м туре Серии А сыграла вничью 1:1 с «Миланом».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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