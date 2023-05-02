Италия02 мая 2023, 13:08 |
228
0
Консорциум из Саудовской Аравии хочет приобрести Рому
Владельцы «Волков» отказываются продавать клуб
02 мая 2023, 13:08 |
228
0
Группа инвесторов из Саудовской Аравии и бизнесмен Раффаэлло Фольери заинтересованы в приобретении «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.
При этом нынешние владельцы клуба, американские бизнесмены Дэн и Райан Фридкины, продавать «Рому» не хотят. Они убеждены в своей способности самостоятельно реализовать проект по развитию клуба, частью которого является постройка нового стадиона.
В субботу «Рома» в 32-м туре Серии А сыграла вничью 1:1 с «Миланом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 01 мая 2023, 15:36 2
Команда Виталия Степановского сыграет в Турции
Футбол | 02 мая 2023, 10:11 5
Наставник «Челси» – об украинском вингере
Футбол | 02.05.2023, 08:16
Бокс | 01.05.2023, 20:06
Футбол | 01.05.2023, 23:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2023, 17:16 25
02.05.2023, 00:51 6
01.05.2023, 12:00 13
01.05.2023, 00:40 5
01.05.2023, 11:58 9
01.05.2023, 23:59 22
01.05.2023, 18:36 11
01.05.2023, 17:35 3