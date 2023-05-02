Консорциум из Саудовской Аравии хочет приобрести Рому

Группа инвесторов из Саудовской Аравии и бизнесмен Раффаэлло Фольери заинтересованы в приобретении «Ромы». Об этом сообщают итальянские СМИ.

При этом нынешние владельцы клуба, американские бизнесмены Дэн и Райан Фридкины, продавать «Рому» не хотят. Они убеждены в своей способности самостоятельно реализовать проект по развитию клуба, частью которого является постройка нового стадиона.

В субботу «Рома» в 32-м туре Серии А сыграла вничью 1:1 с «Миланом».