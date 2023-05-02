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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень надеюсь, что душа Юры Петрова обрела покой»
Нидерланды
02 мая 2023, 12:40 | Обновлено 02 мая 2023, 12:42
1402
1

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень надеюсь, что душа Юры Петрова обрела покой»

Экс-игрок сборной Украины – о еще одном украинце, который играл в Нидерландах

02 мая 2023, 12:40 | Обновлено 02 мая 2023, 12:42
1402
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень надеюсь, что душа Юры Петрова обрела покой»
фото из открытых источников. Юрий Петров

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на смерть бывшего украинского футболиста Юрия Петрова, который защищал цвета «Днепра», «Валвейка», «Твенте» и «Металлиста».

«Умер Юра Петров. 48 лет. Он приехал на 1-2 года раньше в Нидерланды чем я. Он был талантливым футболистом. Помню много веселых и не очень ситуаций. Мы не были друзьями, но иногда встречались и играли в снукер или американку. Он пил, пил много, без остановки, утром, днем, вечером... он был несчастен и многие люди вокруг него тоже страдали.

Я очень надеюсь, что его душа обрела покой», – написал Левченко.

Отметим, что Юрий Петров умер в одном из нидерландских специализированных учреждений для тяжелобольных лиц 29 апреля.

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Евгений Левченко Юрий Петров смерть
Источник Twitter
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Gargantua
большой талант был, лидер своего поколения в молодежке. На Реброва по стилю похож был. маленький, но очень сильный, быстрый, коренастый, настырный...  алкоголизм все испортил.
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