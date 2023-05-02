Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Очень надеюсь, что душа Юры Петрова обрела покой»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на смерть бывшего украинского футболиста Юрия Петрова, который защищал цвета «Днепра», «Валвейка», «Твенте» и «Металлиста».

«Умер Юра Петров. 48 лет. Он приехал на 1-2 года раньше в Нидерланды чем я. Он был талантливым футболистом. Помню много веселых и не очень ситуаций. Мы не были друзьями, но иногда встречались и играли в снукер или американку. Он пил, пил много, без остановки, утром, днем, вечером... он был несчастен и многие люди вокруг него тоже страдали.

Я очень надеюсь, что его душа обрела покой», – написал Левченко.

Отметим, что Юрий Петров умер в одном из нидерландских специализированных учреждений для тяжелобольных лиц 29 апреля.