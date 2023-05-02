Испания02 мая 2023, 12:30 | Обновлено 02 мая 2023, 12:53
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Источник: Месси не вернется в Барселону
Об этом сообщает журналист Гильем Балаге
02 мая 2023, 12:30 | Обновлено 02 мая 2023, 12:53
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Известный каталонский журналист Гильем Балаге сообщил о том, что Лионель Месси, скорее всего, не вернется в «Барселону» ближайшим летом:
«Возвращение Месси в «Барселону» с каждым днем выглядит все менее вероятным. Все указывает на то, что он не вернется», – пишет Балаге.
Главная причина невозможности возвращения – проблемы «Барселоны» с финансовым фейр-плей. Из-за этого каталонцы до сих пор не сделали Месси предложения по контракту.
Ранее сообщалось о том, что Месси посетил Саудовскую Аравию.
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