Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрику еще многому нужно научиться»

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о 22-летнем украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для нас великолепным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», - сказал Лэмпард.

Отметим, что Мудрик провел за «Челси» 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отличился двумя ассистами.