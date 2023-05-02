Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрику еще многому нужно научиться»
Наставник «Челси» – об украинском вингере
Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о 22-летнем украинском вингере Михаиле Мудрике.
«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для нас великолепным игроком на многие годы.
За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться, и это абсолютно нормально для молодых игроков.
Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», - сказал Лэмпард.
Отметим, что Мудрик провел за «Челси» 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отличился двумя ассистами.
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