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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрику еще многому нужно научиться»
Англия
02 мая 2023, 10:11 | Обновлено 02 мая 2023, 10:23
830
4

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрику еще многому нужно научиться»

Наставник «Челси» – об украинском вингере

02 мая 2023, 10:11 | Обновлено 02 мая 2023, 10:23
830
4
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мудрику еще многому нужно научиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о 22-летнем украинском вингере Михаиле Мудрике.

«Есть вещи, которые, наверное, не видны на поверхности и не относятся напрямую к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для нас великолепным игроком на многие годы.

За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре, но ему еще многому нужно научиться, и это абсолютно нормально для молодых игроков.

Вингерам нужно уметь исполнять и оборонительные функции, и для этого требуется время. Иначе трудно побеждать в матчах», - сказал Лэмпард.

Отметим, что Мудрик провел за «Челси» 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отличился двумя ассистами.

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Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик Челси
Источник Football London
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Комментарии 4
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Taste The World
Тому наступний сезон він проведе в чемпіоншипі, який віддзеркалює його поточний рівень
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+2
Burevestnik
Мудрик ще дуже молодий (лише 22 роки) і ще не все засвоїв про дії вінгера під час гри.
та не страшно, через 2-3 роки навчиться. 
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0
Kaftan
І Фелікс з стерлінгом, в захисті дуже сильні. Особливо Фелікс, коли губить мяч
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-2
Kaftan
Ти вже 5 Ігор своїх професіоналів випускав 1! Гол іто з креативного пасу Мудрика🤦
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-3
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