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  4. «Плохая атмосфера». Игроки Челси недовольны ситуацией в клубе
Англия
29 апреля 2023, 14:20 |
457
1

«Плохая атмосфера». Игроки Челси недовольны ситуацией в клубе

Команда Мудрика находится в кризисе

29 апреля 2023, 14:20 |
457
1
«Плохая атмосфера». Игроки Челси недовольны ситуацией в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Atlethic, игроки «Челси» крайне недовольны ситуацией, которая сложилась в команде. Один из футболистов на условиях анонимности описал ситуацию так: «Плохая атмосфера. Худшая, которую я видел».

Сообщается, что одним из главных факторов является раздутый состав первой команды после крупных приобретений минувшим летом и зимой. Игроки понимают, что многим не светит время на поле или же оно будет минимальным, что влияет на отношения в команде. Наставник Фрэнк Лэмпард ничего с количеством игроков, которых более 30, сделать не может.

Кроме того, на лето уже запланирован переход Кристиферу Нкунку из «Лейпцига», а также возвращение ряда исполнителей из аренд.

В итоге главной задачей клуба летом будет как раз уменьшение количества игроков в первой команде. Продавать будут тех, у кого остался год или два до завершения контракта.

Синие провалили нынешний сезон. Сейчас команда находится на 11-й позиции и еще даже математически не гарантировала себе место в АПЛ на новый чемпионат.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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Gargantua
если с Поттером можно было говорить о катастрофическом невезении, то с Лампардом они просто выглядят случайно собранными вместе уставшими от футбола людьми
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