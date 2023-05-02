Назарий РУСИН: «Разбирали два дня, как играет Черноморец»
Нападающий «Зари» – о победе над «моряками»
Форвард луганской «Зари» Назарий Русин прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.
– Назарий, поздравляю тебя с победой. За счет чего «Заря» сегодня одержала победу?
– Мы победили за счет большого труда и огромного желания. «Заря» – сплоченный коллектив. Наш тренерский штаб очень тщательно разобрал игру соперника. Мы понимали, как нам прессинговать и у нас получалось здорово контратаковать. Мы могли забивать намного больше мячей и спокойно заканчивать встречу.
– Первые два мяча, которые вы забили в ворота одесситов – отбор и быстрые контратаки…
– Мы знали, как действовать, как прессинговать. Мы разбирали два дня, как играет «Черноморец». Мы знали, что у нас будут зоны для контратак. Слава Богу, что мы использовали два шанса в первом тайме.
– Если сравнивать игру «Черноморца» в первом круге и во втором, одесситы стали сильнее?
– «Черноморец», по игре – очень хорошая команда. С ними очень трудно играть, Моряки одна из лучших команд УПЛ.
– Назарий, во втором тайме «Заря» имела два отличных шанса для взятия ворот, но их не использовала. По какой причине?
– Мои партнеры не жадные и хотели сделать голевые передачи на партнеров, но не получилось. Ничего страшного.
– При счете 2:1 нервы были?
– Гости забили гол в раздевалку. Уйди мы на перерыв при счете 2:0 было бы значительно лучше для нас. Одесситы отлично начали второй тайм. На поле нервы не так чувствуются. А вот когда меня заменили, то со скамейки запасных нервничать за партнеров начинаешь больше.
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