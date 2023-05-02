Назарий РУСИН: «Разбирали два дня, как играет Черноморец»

Форвард луганской «Зари» Назарий Русин прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

– Назарий, поздравляю тебя с победой. За счет чего «Заря» сегодня одержала победу?

– Мы победили за счет большого труда и огромного желания. «Заря» – сплоченный коллектив. Наш тренерский штаб очень тщательно разобрал игру соперника. Мы понимали, как нам прессинговать и у нас получалось здорово контратаковать. Мы могли забивать намного больше мячей и спокойно заканчивать встречу.

– Первые два мяча, которые вы забили в ворота одесситов – отбор и быстрые контратаки…

– Мы знали, как действовать, как прессинговать. Мы разбирали два дня, как играет «Черноморец». Мы знали, что у нас будут зоны для контратак. Слава Богу, что мы использовали два шанса в первом тайме.

– Если сравнивать игру «Черноморца» в первом круге и во втором, одесситы стали сильнее?

– «Черноморец», по игре – очень хорошая команда. С ними очень трудно играть, Моряки одна из лучших команд УПЛ.

– Назарий, во втором тайме «Заря» имела два отличных шанса для взятия ворот, но их не использовала. По какой причине?

– Мои партнеры не жадные и хотели сделать голевые передачи на партнеров, но не получилось. Ничего страшного.

– При счете 2:1 нервы были?

– Гости забили гол в раздевалку. Уйди мы на перерыв при счете 2:0 было бы значительно лучше для нас. Одесситы отлично начали второй тайм. На поле нервы не так чувствуются. А вот когда меня заменили, то со скамейки запасных нервничать за партнеров начинаешь больше.