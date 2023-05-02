Бесплатные трансляции на год. Что такое УПЛ-ТВ и в чем смысл проекта?

После прекращение сотрудничества официального транслятора SetantaSports с УПЛ, украинские клубы создадут УПЛ-ТВ.

Об этом сообщает «Клуб диванных критиков»:

«Клубы создают компанию УПЛ-ТВ, которой передают свои телеправа на 2 года. Кто не передал – к соревнованиям не допускается.



Первый год (сезон 2023/24) все матчи транслируются исключительно на ютуб-канале УПЛ-ТВ бесплатно. Клубы берут на себя затраты на производство трансляций – 7 долларов за матч.



Следующий сезон – матчи либо продаются существующей ОТТ-платформе (Мегого, Сетанта и т.д.), либо транслируются платно на собственной ОТТ-платформе. При этом 1-2 матча каждого тура остаются на ютубе, то есть в открытом доступе.



Цель УПЛ-ТВ на второй сезон – продать права за 10 млн долларов или получить 200к подписчиков на собственной ОТТ-платформе с ценой подписки 50 долларов в год (150 грн в месяц). Если цель не будет достигнута – телеправа возвращаются клубам.



Если все задуманное удастся, УПЛ-ТВ планирует за 4-5 лет выйти на 300 тысяч подписчиков, соответственно, доход должен вырасти до 15 млн долларов.



Далеко не идеальный формат, но хоть что-то. Главная проблема в другом. Шансы, что владельцы клубов примут это предложение, по нашей информации, очень малы. Все слишком политизировано, клубы-сепары играют в какую-то свою игру и не настроены на конструктив».