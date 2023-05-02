Невысокий балл за ассист. Какая оценка Цыганкова за матч Жироны с Севильей?

В понедельник, 1 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Севилья» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:0 «жирондинцев».

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле 89 минут, после чего был заменен на Бернардо.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов. За игру Виктор 25 раз дотронулся до мяча, отметился ассистом на Валентина Кастельяноса, сделал 11 точных передач (61,1%), 1 раз заблокировал удар, выиграл 2 единоборства, 10 раз потерял владение, заработал 1 фол на себе и 1 раз обыграл соперника.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «Жироны» Родриго Рикельме, который, также как и Цыганков, отдал голевую передачу в этом матче.

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Оценки WhoScored за матч Севилья – Жирона – 0:2