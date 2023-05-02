Англия02 мая 2023, 02:20 | Обновлено 02 мая 2023, 02:56
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву
02 мая 2023, 02:20 | Обновлено 02 мая 2023, 02:56
103
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Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
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