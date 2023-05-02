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Англия
02 мая 2023, 02:20 | Обновлено 02 мая 2023, 02:56
103
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси

Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву

02 мая 2023, 02:20 | Обновлено 02 мая 2023, 02:56
103
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси».

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Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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