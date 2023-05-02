Один из худших. Стала известна оценка Миколенко за матч Эвертона с Лестером

В понедельник, 2 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. Результативными действиями Виталий отличиться не смог.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 балла. За 90 минут Миколенко 32 раза дотронулся до мяча, трижды вынес мяч, 1 раз заблокировал удар, дважды совершил перехват, 1 раз отобрал мяч, 1 раз обыграл соперника, сделал 12 точных пасов (85,7%), выиграл 3 единоборства, 7 раз потерял владение, дважды сфолил и заработал на себе 1 фол.

Отметим, что оценка Виталия является одной из худших среди игроков «Эвертона». Такой же показатель у Шеймуса Коулмена, а ниже только у Идрисса Гуйе.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Лестера» Чаглар Сеюнджю, который отличился голом.

Оценки Whoscored за матч Лестер – Эвертон – 2:2