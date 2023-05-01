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  4. ВИДЕО. Мальорка и Атлетик сыграли вничью. Баскская команда спаслась на 90+7
Чемпионат Испании
Мальорка
01.05.2023 20:00 – FT 1 : 1
Атлетик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 мая 2023, 23:40 | Обновлено 01 мая 2023, 23:55
58
0

ВИДЕО. Мальорка и Атлетик сыграли вничью. Баскская команда спаслась на 90+7

«Атлетик» набрал 47 очков и занимает 7-е место в Ла Лиге

01 мая 2023, 23:40 | Обновлено 01 мая 2023, 23:55
58
0
ВИДЕО. Мальорка и Атлетик сыграли вничью. Баскская команда спаслась на 90+7
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в гостях сыграл вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.

После гола Ли Кан Ина на 58-й минуте баскский клуб спасся благодаря пенальти на 90+7 минуте, который реализовал Иньяки Уильямс.

«Атлетик» набрал 47 очков и занимает 7-е место, «Мальорка» с 41 очком находится на 11-й позиции.

Ла Лига. 32-й тур, 1 мая

Мальорка – Атлетик – 1:1

Голы: Ли Кан Ин, 58 – Иньяки Уильямс, 90+7 (пен)

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кангин (Мальорка).
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мальорка Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао видео голов и обзор Ли Кан Ин
Источник Sport.ua
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