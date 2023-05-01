ВИДЕО. Мальорка и Атлетик сыграли вничью. Баскская команда спаслась на 90+7

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» в гостях сыграл вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1.

После гола Ли Кан Ина на 58-й минуте баскский клуб спасся благодаря пенальти на 90+7 минуте, который реализовал Иньяки Уильямс.

«Атлетик» набрал 47 очков и занимает 7-е место, «Мальорка» с 41 очком находится на 11-й позиции.

Ла Лига. 32-й тур, 1 мая

Мальорка – Атлетик – 1:1

Голы: Ли Кан Ин, 58 – Иньяки Уильямс, 90+7 (пен)