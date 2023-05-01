Партнер Малиновского по Марселю подтвердил чемпионские амбиции команды

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес дал оценку чемпионской гонке во французской Лиге 1. Сейчас провансальцы, цвета которых, как известно, защищает украинец Руслан Малиновский, занимают второе место, имея 70 очков, что на пять меньше, чем у лидирующего «ПСЖ».

«Наше отставание от «ПСЖ» составляет пять очков. Это мотивирует нашу команду на победы. Счастлив быть так близко к лидеру. Мы должны надеяться, что сможем взять трофей, я считаю, что мы способны это сделать», – заявил Санчес.

Напомним, в воскресенье, 30 апреля, в матче 33-го тура сезона «Марсель» дома со счетом 2:1 обыграл «Осер». Малиновский поединок из-за травмы пропустил.