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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема уже не молод»
Испания
01 мая 2023, 16:37 | Обновлено 01 мая 2023, 16:40
225
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема уже не молод»

Итальянец готовит почву под нового нападающего для «Реала»

01 мая 2023, 16:37 | Обновлено 01 мая 2023, 16:40
225
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема уже не молод»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Карим Бензема (справа)

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о трансферном приоритете клуба. Специалист уверен, что команде необходим новый форвард, который станет заменой 35-летнему французу Кариму Бензема.

«Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что Карим [Бензема] уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.

В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но Винисиус и Родриго прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой», – заявил Анчелотти.

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Карло Анчелотти Карим Бензема Винисиус Жуниор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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rozalievka
Карло лучший тренер в Мире!!
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