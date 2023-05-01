Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема уже не молод»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о трансферном приоритете клуба. Специалист уверен, что команде необходим новый форвард, который станет заменой 35-летнему французу Кариму Бензема.

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«Цель клуба на будущее – подписать центрального нападающего, потому что Карим [Бензема] уже не молод. Но пока Карим в порядке, мы об этом не думаем.

В прошлом году линия атаки работала очень хорошо, в этом сезоне тоже. У Бензема были взлеты и падения, но Винисиус и Родриго прогрессируют. В последние два года это не было главной проблемой», – заявил Анчелотти.