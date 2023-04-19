Следующий сезон станет для Бензема последним в Реале

Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года. Однако, по информации испанских СМИ, следующий сезон для 35-летнего француза станет последним в мадридском клубе.

Летом 2024 года в «Реал» приедет бразильский вундеркинд Эндрик, и именно он должен заменить Бензема. Сам француз останется связан с «Реалом» и после завершения карьеры игрока.

Бензема перешел в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». В нынешнем сезоне на его счету 26 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах.