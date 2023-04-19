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Испания
19 апреля 2023, 17:04 |
764
0

Следующий сезон станет для Бензема последним в Реале

Форвард покинет клуб летом 2024 года

19 апреля 2023, 17:04 |
764
0
Следующий сезон станет для Бензема последним в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с «Реалом» до лета 2024 года. Однако, по информации испанских СМИ, следующий сезон для 35-летнего француза станет последним в мадридском клубе.

Летом 2024 года в «Реал» приедет бразильский вундеркинд Эндрик, и именно он должен заменить Бензема. Сам француз останется связан с «Реалом» и после завершения карьеры игрока.

Бензема перешел в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». В нынешнем сезоне на его счету 26 голов и 6 ассистов в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Карим Бензема Реал Мадрид
Источник AS
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