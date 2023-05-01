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Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 14:50 | Обновлено 01 мая 2023, 14:59
42
0

Защитник Кривбасса: «Забитый мяч важен для меня, но победа клуба – важнее»

Тимур Стецьков – о домашней победе над «Александрией»

01 мая 2023, 14:50 | Обновлено 01 мая 2023, 14:59
42
0
Защитник Кривбасса: «Забитый мяч важен для меня, но победа клуба – важнее»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Тимур Стецьков

25-летний защитник криворожского «Кривбасса» Тимур Стецьков прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Да, это важный мяч для меня. Главное, что «Кривбасс» победил. А уж кого победили - нет разницы. Нас в каждом матче могут устроить только три очка. Хорошо, что так получается. Дай бог, чтобы это не был не последний важный гол для нашей команды.

Тренерский штаб очень тщательно рассказывает нам все детали по каждому игроку соперника. А наша задача – сделать правильные выводы из информации. На сегодняшний день это у нас получилось, ведь получили три очка. Надо всегда прислушиваться к тренерам – тогда будет результат.

Вы понимаете, какая ситуация сейчас… Понимаем, для кого мы играем. Поэтому каждая минута в память о наших Героях проходит для всех очень тяжело. Мы играем и будем играть для них, наших Героев. Слава Украине!» - сказал Стецьков.

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Тимур Стецьков чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия
Источник ФК Кривбасс
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