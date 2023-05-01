Артур МИКИТИШИН: «Борьба за место в еврокубках обостряется»

19-летний полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

– Артур, на твоем счету победный гол, да еще и дебютный в составе «Кривбасса»! Какие впечатления от матча?

– Да, конечно, я рад, что удалось забить гол и помочь «Кривбассу» победить. Все старались, все молодцы, все отдавались на полную. Поэтому и получился такой положительный результат. Эмоции как говорится, бьют через край. Команда довольна, теперь двигаемся дальше.

– Ты вышел на позиции нападающего. Непривычно себя чувствовал в роли форварда?

– Честно говоря, не так и тяжело. Ведь понимаю как играть на позиции форварда. Ранее в Академии я уже играл центрального нападающего. Поэтому это не было для меня проблемой. Сейчас хватает травмированных ребят, поэтому нет «чистого» нападающего сейчас. Готов играть там, где скажет главный тренер.

– Бой за место в еврокубках продолжается?

– Да, все видят турнирное положение: плотная группа в борьбе за пятое место. После этой победы мы стали на один шаг ближе к цели. Борьба обостряется.

Напомним, на данный момент «Кривбасс» занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 31 зачетный пункт.