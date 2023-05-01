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Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 14:28 | Обновлено 01 мая 2023, 14:53
167
0

Артур МИКИТИШИН: «Борьба за место в еврокубках обостряется»

Хавбек «Кривбасса» – о победе над «Александрией»

01 мая 2023, 14:28 | Обновлено 01 мая 2023, 14:53
167
0
Артур МИКИТИШИН: «Борьба за место в еврокубках обостряется»
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

19-летний полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

– Артур, на твоем счету победный гол, да еще и дебютный в составе «Кривбасса»! Какие впечатления от матча?
– Да, конечно, я рад, что удалось забить гол и помочь «Кривбассу» победить. Все старались, все молодцы, все отдавались на полную. Поэтому и получился такой положительный результат. Эмоции как говорится, бьют через край. Команда довольна, теперь двигаемся дальше.

– Ты вышел на позиции нападающего. Непривычно себя чувствовал в роли форварда?
– Честно говоря, не так и тяжело. Ведь понимаю как играть на позиции форварда. Ранее в Академии я уже играл центрального нападающего. Поэтому это не было для меня проблемой. Сейчас хватает травмированных ребят, поэтому нет «чистого» нападающего сейчас. Готов играть там, где скажет главный тренер.

– Бой за место в еврокубках продолжается?
– Да, все видят турнирное положение: плотная группа в борьбе за пятое место. После этой победы мы стали на один шаг ближе к цели. Борьба обостряется.

Напомним, на данный момент «Кривбасс» занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 31 зачетный пункт.

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Артур Микитишин Кривбасс Кривой Рог Александрия Кривбасс - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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