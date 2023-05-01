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Украина. Первая лига
01 мая 2023, 12:19 | Обновлено 01 мая 2023, 12:36
353
2

Защитник Оболони: «Все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ»

Дмитрий Фатеев – об арбитраже в Первой лиге

01 мая 2023, 12:19 | Обновлено 01 мая 2023, 12:36
353
2
Защитник Оболони: «Все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ»
ФК Оболонь

Защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев высказался относительно судейства в матче Первой лиги против львовских «Карпат» (1:2).

«Не очень хочется комментировать действия арбитра, потому что все знают, как судят «Карпаты», «Полесье» и ЛНЗ. Это не секрет. Что здесь рассказывать?

Пусть посмотрят игры: фолы, которые им ставят, карточки, которые им дают, пенальти, которые им ставят. Пусть там разбираются сами, пусть там VAR покупают и все остальное», - сказал Фатеев.

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Дмитрий Фатеев Оболонь Киев Карпаты Львов Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Taykitanin
Що по судівству з Поліссям було не так? Чи назвав всіх в кучу прямих суперників? Аби ляпнуть. 
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+1
ALKOSruLKA
так, суддя добавив 9 хвилин... Але хто вам заважав забити в цей проміжок??? Суддя ж не вигадав пенальті, не вилучив гравця вашого, не відмінив чистий ваш гол...
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0
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