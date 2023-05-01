Украина. Первая лига01 мая 2023, 12:19 | Обновлено 01 мая 2023, 12:36
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Защитник Оболони: «Все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ»
Дмитрий Фатеев – об арбитраже в Первой лиге
01 мая 2023, 12:19 | Обновлено 01 мая 2023, 12:36
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Защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев высказался относительно судейства в матче Первой лиги против львовских «Карпат» (1:2).
«Не очень хочется комментировать действия арбитра, потому что все знают, как судят «Карпаты», «Полесье» и ЛНЗ. Это не секрет. Что здесь рассказывать?
Пусть посмотрят игры: фолы, которые им ставят, карточки, которые им дают, пенальти, которые им ставят. Пусть там разбираются сами, пусть там VAR покупают и все остальное», - сказал Фатеев.
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Комментарии 2
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Що по судівству з Поліссям було не так? Чи назвав всіх в кучу прямих суперників? Аби ляпнуть.
так, суддя добавив 9 хвилин... Але хто вам заважав забити в цей проміжок??? Суддя ж не вигадав пенальті, не вилучив гравця вашого, не відмінив чистий ваш гол...
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