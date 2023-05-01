Защитник Оболони: «Все знают, как судят Карпаты, Полесье и ЛНЗ»

Защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев высказался относительно судейства в матче Первой лиги против львовских «Карпат» (1:2).

«Не очень хочется комментировать действия арбитра, потому что все знают, как судят «Карпаты», «Полесье» и ЛНЗ. Это не секрет. Что здесь рассказывать?

Пусть посмотрят игры: фолы, которые им ставят, карточки, которые им дают, пенальти, которые им ставят. Пусть там разбираются сами, пусть там VAR покупают и все остальное», - сказал Фатеев.