Холанд повторил достижение 92-летней давности в чемпионате Англии

Эрлинг Холанд стал автором одного гола в матче 34-го тура «Фулхэм» – «Манчестер Сити» (1:2). Таким образом, норвежский нападающий забил уже 50 голов в дебютном сезоне за «горожан».

Отметим, что ранее только 4 футболиста в истории высшего английского дивизиона забивали 50 голов во всех турнирах за один сезон. Это делали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/31).

Также Холанд уже повторил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон.