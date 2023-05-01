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  4. Холанд повторил достижение 92-летней давности в чемпионате Англии
Англия
01 мая 2023, 09:59 |
1231
0

Холанд повторил достижение 92-летней давности в чемпионате Англии

Эрлинг – 1-й игрок английского клуба с 1931 года, который забил 50 голов во всех турнирах за сезон

01 мая 2023, 09:59 |
1231
0
Холанд повторил достижение 92-летней давности в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд стал автором одного гола в матче 34-го тура «Фулхэм» – «Манчестер Сити» (1:2). Таким образом, норвежский нападающий забил уже 50 голов в дебютном сезоне за «горожан».

Отметим, что ранее только 4 футболиста в истории высшего английского дивизиона забивали 50 голов во всех турнирах за один сезон. Это делали Дикси Дин (63 гола в сезоне-1927/28), Вик Уотсон (50 голов в сезоне-1929/30) и Том Уоринг (50 голов в сезоне-1930/31).

Также Холанд уже повторил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Фулхэм
Источник Squawka
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